为什么美国在阿富汗惨败，却成功改造日本？

加拿大华裔学者赖小刚。 照片：Li Hongyan

日本在1945年战败投降后，美国作为同盟国对它实行了将近七年的军事占领。但是赖小刚说，当时美国在日本的驻军并不多。日本和阿富汗不同，它有一套完整而有效的行政系统，有贯彻占领军指示的能力。美国并不需要插手政府的具体运作。

日本被 打服了

赖小刚说，二战对日本的破坏非常严重。中国人经历过的轰炸与美军对日本进行的轰炸在强度上不可同日而语。仅在1945年3月10日的东京大轰炸中就有将近十万人被烧死。潜艇封锁也严重影响了日本的经济和人民生活。在广岛和长崎爆炸的原子弹更是造成强烈的震撼。

另外，日军在与美军相遇后也意识到自己和美国在财力上的巨大差异。赖小刚举例说，骑着自行车横扫马来半岛的日本 银轮部队 在美军登陆后，发现美国人的交通工具是吉普车。 一句话，日本人被打服了。军国主义和武士道精神被打掉了。 他们在心理上做好了接受美军占领的准备。

美国也做了充分的准备

战火尚未平息时，美国陆军已委托人类学家本尼迪克特（Ruth Benedict）对日本社会和国民性进行研究。这就是1946年出版的《菊与刀》的由来。她的研究成果直接促使美国作出保留天皇的明智决定。赖小刚说，一战结束后，西方国家对战败国的政策是失败的。德国人因此支持纳粹，导致新的世界大战。二战后，同盟国吸取了教训。

美军占领日本后进行的最重要的工作之一是修改日本宪法。赖小刚说，日本宪法的蓝本是1871年德意志帝国宪法。它规定军人效忠天皇，而不是效忠宪法和议会。军队因此可以不受内阁指挥，不受议会控制，变成了国家的主人。日本人此时已切身体会到军人肆行无忌的危害，很高兴让美国人来修改这个制度上的弊端。

另一个努力是让天皇走下神坛。除了修改宪法中的有关条文外，驻日盟军总司令麦克阿瑟（Douglas MacArthur）尽管十分尊重天皇，却故意在与他会面时身穿便服，并让他经常出现在公共场合，力图去除他头上的神之光环，让民众看到他也是凡人。

赖小刚说，美国对日本的改造包括修改日本教科书，从教育系统入手向日本人灌输新观念，例如消除对天皇的崇拜，放弃战争，维护和平等等。日本还进行了农地改革，改变了农村的经济结构，为后来的农业发展打下了基础。另外，住友、三井等日本财阀被解散，强制性地分成小公司。它们历史悠久，影响力巨大，已成为社会动荡的根源。过去的惨痛教训使日本人看清机会在什么地方，从心理上接受了美国的改造政策。

东京审判也是日本走向新生的重要一步。二战后，同盟国在东京成立了审判日本战犯的远东国际军事法庭。赖小刚说，日本对东京审判至今存在争议，并不是完全接受判决。但是毕竟有一个审判，日本也承认了自己的战争罪行。这和一战后的德国是不同的。

朝鲜战争和越战带来经济发展机遇

东京审判结束还不到两年，朝鲜战争爆发了。这次战争成为日本战后发展的一个转折点。赖小刚说，实际上美国从1947年开始就逐渐把战略重点从中国转到日本。朝鲜战争开始后，日本接到大量订单，为朝鲜前线的美军生产军需品，经济很快好转，生活也很快恢复到战前水平。

1959年越南战争开始后，日本再次成为美军的后勤基地。本来基础就相当好的日本工业得到突飞猛进的发展。

[ 赖小刚在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教，同时开办自媒体“赖子聊书 （新窗口）”。】