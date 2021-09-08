还好只焚书未坑儒：安大略省一天主教学区委员会为破除对原住民的偏见销毁图书五千册

与该学区委员会合作的原住民 知识守护者 苏西.吉斯（Suzy Kies）举例说，像《牛仔与印第安人》这样的书，光看这个 可怕的 书名就应该把它从学校的图书馆中清除出去。

除 印第安人 的称谓外，把原住民称作 红皮肤 也是书被下架的理由之一。

吉斯还说，原住民在这类书里被描写成靠不住的、懒惰的、酗酒的、愚蠢的......。一旦这些形象进入少年儿童的脑子就会形成根深蒂固的概念。

由吉斯负责制作的一个视频展示了如何对书实施 火焰净化 仪式：三十多本禁书被烧毁后，纸灰被撒进一个土坑里，然后种上一棵树，如此便把 负能量转变成正能量 。

吉斯等人原来的计划是烧掉所有被列入清除名单的书，但后来由于被疫情耽误，也担心引起老师和家长的反感，一部分禁书被当成废纸回收。

学区委员会发言人表示，这是为了与原住民实现和解。但是本星期此事被Radio-Canada曝光后，一些作家指责该委员会是在实行审查制度。

报道见报两天后，争议仍在继续。星期三（9月8日），作为原住民 知识守护者 参与此事的吉斯被曝出伪造原住民身份。她的父亲出生在卢森堡，母亲是法裔。她的家谱中只在17世纪出现过一个原住民祖先。当时一些欧洲拓荒者与原住民通婚，因此成千上万的加拿大白人都有这样一位祖先。但是要取得原住民身份必须祖父母辈和父母辈都是原住民。

（Radio-Canada, Thomas Gerbet, adaptation en chinois par Wei Wu)