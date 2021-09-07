遇见候选人 联邦自由党候选人叶嘉丽：我是个积极正面的人，热爱我的社区

星期一（9月6号）是加拿大的劳动节。大多伦多士嘉堡-爱静阁选区的联邦自由党候选人叶嘉丽（Jean Yip）继续她的竞选拉票活动。中午，加广中文台的记者来到位于Ivy Bush街的叶嘉丽竞选办公室。几十名竞选义工已经开始忙碌准备当天的敲门拉票活动。一辆雪糕车停在中心门外，为义工们提供雪糕，也带来很多欢笑。

由于疫情限制，义工们戴着口罩，尽量保持距离。

叶嘉丽穿着件红色T恤衫，黑色七分裤，匆匆下了汽车，停下来和每一位义工打招呼。

在现场的已退休前士嘉堡-爱静阁选区省议员盖里·菲利普斯（Gerry Phillips)和选民玛莎女士（Robin Mather）告诉我，叶嘉丽就在士嘉堡-爱静阁选区长大，是这个社区的一份子，真的关注这个社区，也因此得到他们的支持。

叶嘉丽（中）与支持者菲利普斯（右），玛莎女士（右二），以及竞选团队Sacha（左一）等出发拜票前合影。 照片：Radio-Canada

正巧，前自由党联邦政府的家庭、儿童社会发展部部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）忽然现身，帮助叶嘉丽拉票助选。

叶嘉丽的竞选助理Sacha告诉我，叶嘉丽一周竞选七天，每天工作十几个小时，与义工挨家挨户敲门动员投票和拉动支持者，还参与网上的各种竞选活动。

一行人开车到达Chester Le街的一处社区，叶嘉丽和胡森两人一起敲门和选民见面。竞选义工手上有选民的信息，这个区他们之前来过，这次主要是希望能够见到上次敲门错过的一些选民。

有一位讲粤语的女士在门口和叶嘉丽长时间交谈，主要谈及的是可负担住房的问题。

叶嘉丽于是告诉她，自由党在这个方面会出台的措施，包括禁止外国投资， 从租房到拥房 项目，以及对第一次拥有住房人士的帮助等。

叶嘉丽告诉加广中文台，自己拉票时会和每一位在街上的民众交谈。在一幢房子前面，她走过去和两名在玩球的少女打招呼交谈，问她们的家人和开学的情况。她说，我会给每一个敲门但不在家的民众留下卡片，写上：很抱歉，错过了你。

士嘉堡-爱静阁选区总人口超过10.5万人，当中有69401位选民，而叶嘉丽和团队已经与当中的八千选民接触过，而且希望在接下来的近两周时间，可以动员更多选民投票。

叶嘉丽的丈夫陈家诺（Arnold Chan)曾担任该选区联邦议员，但他不幸因癌症于2017年9月去世。之后，叶嘉丽代表自由党出战同一选区，并在补选中获得成功。接着，她在2019年，再次赢得了该选区的联邦议席。她毕业于多伦多大学。两人有三个儿子，都已经进入大学学习。

在这样忙碌的竞选活动间歇，叶嘉丽接受了我的采访：

问：你是否还记得自己希望成为政治人物的时刻？

叶嘉丽表示，对我来说，决定竞选议员，是因为我意识到，我去世的丈夫陈家诺在政坛所做的事情需要继续下去。可能很多人都了解，他因癌症去世的时候，还没有做满自己的任期。我感受很多到来自士嘉堡-爱静阁社区的支持与爱，我觉得需要回馈社区。

问：三年多联邦议员生涯中，你最难忘的事情？

叶嘉丽首先提及的就是今年六月，联邦、安大略省、以及多伦多市政府宣布共同投资6700万元，兴建The Bridletowne 社区中心。当中，联邦政府推出的 基础建设加拿大 项目拨出了2680万，保证了这个项目的继续。这一项目将于2023年正式动工，到2025年完工。

The Bridletowne社区中心总面积达到近9290平方米，包括了YMCA的健身房和游泳馆，为社区儿童和老人提供活动空间。而它的另一个重要的组成部分是士嘉堡健康网络Scarborough Health Network (SHN)，提供基本医疗的政所和SHN的整个透析洗肾中心。

叶嘉丽表示，我非常高兴，我保证了对这个社区中心基建项目的联邦部分拨款，能够为更多社区人士提供实实在在的帮助。

叶嘉丽曾在之前的采访中介绍，这个社区项目是她从政的一个原因，因为这是陈家诺的心愿。陈家诺曾为这个中心争取土地和拨款，但是还未等项目开始就去世了。

之后，这个项目又延宕几年，很多人都觉得项目没有希望了，但叶嘉丽从不放弃，表示自己对此 充满希望和愿景 。

谈及自己的政治生涯，她对加广中文台表示，非常宝贵的一部分是，能代表社区的利益。我们的社区有很多老人，我担任自由党长者委员会的共同主席，倡导老年人议题，比如65岁到70岁依赖收入保证补助（Guaranteed income supplement，GIS）的老人需要多一些收入支持，再比如老人公寓，税务抵免等等，希望我们的老人能在一个安全环境中，享受晚年。

在今年的竞选活动中，她的重点议题还包括可负担住房，全国性儿童托儿项目，疫情经济恢复等。

叶嘉丽向记者介绍当天的义工团队。 照片：Radio-Canada / Domenic P

问：您是联邦议会加中关系特别委员会的成员之一，是否可以谈谈自由党未来的中国政策。

叶嘉丽表示，加拿大政府一直关注被中国关押的两名麦克，他俩始终在我们心中，希望能让他们回家。同时，非常重要的一点是，加拿大的多边政策，与其他民主国家一道来支持人权，保护我们的公民，比如，我们要记住，有30万加拿大人住在香港。最近一年，自由党政府提供了非常强有力的移民政策，支持香港人。

当然，我们会继续关注维吾尔人和西藏的人权。

问：今年的竞选中，亚裔面临仇视、歧视亚裔的行动。这个议题上，你给选民的信息是什么？

叶嘉丽表示，自由党如果再次当选，会继续目前政府所作的努力，比如网上的仇恨犯罪，儿童色情犯罪等。我们会继续反对伊斯兰恐惧，反犹主义，以及针对原住民、黑人、以及亚裔的仇恨。她也在全加拿大范围呼吁，资助反种族主义的社区项目。

问：作为女性与有色族裔，从政生涯中是否感觉格外的压力？

叶嘉丽表示，自己支持女性候选人，支持各级选举中的有色族裔女性候选人。无论是联邦、省、或是市政府，女性候选人需要我的支持或建议，我都会尽我所能提供帮助。

我个人的经验是，作为一名女性政治人物，可能比做一名少数族裔政治人物更加艰难 —— 这听上去可能会令你惊讶。 叶嘉丽

当然，我得到了其他女性政治人物的支持，以及很多男性政治人物的支持，比如今天现身为我助选的胡森。我想说，我们需要相互支持，令我们更加多元 —— 目前联邦议会议员的构成还无法完全反应加拿大社会。

这是叶嘉丽的第三次选战了。她表示，比起前两次，选民对她更加熟悉了，因为她担任联邦议员已经三年多，选民也看到她所作的工作，了解她真正关注社区。

她称，今年选举与众不同，还有一个因素是正在新冠疫情期。这一年多以来，大家都不容易。她每个星期都在召集募捐，为社区内的医院，为长期护理院，为非牟利机构，还有召集为五个食品银行包装食品等。

她说，尽管这不是我的工作，是我主动承担这些，是因为我非常关心这个社区，我很担心。

她同时还希望保证每个人都接种疫苗，为此倡导士嘉堡健康中心提供流动疫苗接种服务。

问：你如何形容你自己？

我是一个积极正面的人，我深深地关心和关注我的社区，无论是老人，还是年轻人，有孩子的家庭，小企业主，也希望大家能够支持自由党的进步主义政策。 叶嘉丽

经过一个多小时的扫街拜票，叶嘉丽和两名义工在路边与我道别，她们还要到其他街区继续敲门拉票，不过，她看上去依然很有热情与激情。

9月20日是加拿大联邦大选投票日，目前可以说进入了冲刺阶段。

叶嘉丽表示，让加拿大人用选票来选择，大家都要投票，这是投给自己的未来。当然，我希望你选择的是自由党。