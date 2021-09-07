9 月 7 日起加拿大对完全接种疫苗的外国旅客打开国门

这一规定的变化意义重大，因为自从疫情大流行开始以来，加拿大一直禁止大多数非必要旅行的外国旅客入境。

8 月 7 日, 加拿大已经首先对完全接种了疫苗的美国人开放了边境, 允许他们入境, 而且不必隔离。

上周五 ( 9 月 3 日) 下午，加拿大边境服务局 (Canada Border Services Agency, CBSA) 确认了从 9 月 7 日起，加拿大欢迎外国旅客的规定, 这一确认让计划前来加拿大的外国游客松了一口气。

英国配偶安迪·格林（Andy Green, 右）和罗伯特·赫尔 （Robert Hull ） 将于 9 月 9 日抵达温哥华度假。 照片：Andy Green

英国人安迪·格林(Andy Green) 说, 他和丈夫将于 9 月 9 日飞往温哥华, 进行为期 10 天的休假。

他说, 这个消息太棒了, 我每天都上网查信息，想知道加拿大政府什么时候会做出最后决定.

第四波疫情

在向完全接种疫苗的外国人开放边境之际，加拿大正在进入第四波 COVID-19 疫情, 自 7 月底以来，加拿大的新增病例就呈上升趋势, 大多数新增病例和住院病例是没有接种疫苗的人。

上周五，加拿大首席公共卫生官谭咏诗 ( Theresa Tam) 医生发布了新的 COVID-19 模型，该模型显示，如果疫苗接种率停滞不前, 不采取更严格的公共卫生措施，到本月底, 加拿大每天可能会出现多达 15,000 例病例。

谭咏诗医生在新闻发布会上说, 这是一个关键时刻 。

入境者检测阳性比例低

统计显示, 在 8 月 9 日至 8 月 15 日期间，也就是加拿大向完全接种疫苗的美国人开放边境的第一周, 进入加拿大的人数增加了一倍多。

即便如此，加拿大边境服务局 表示，旅行者中 COVID-19 检测阳性的比例一直很低：在 8 月 9 日至 8 月 26 日之间，完全接种疫苗的旅行者被随机抽测的人中，0.19% 的人检测阳性。

首席卫生官谭咏诗医生说，对抵达的旅客进行检测只是加拿大在边境采取的保护措施之一, 旅行者在进入加拿大之前还必须进行 COVID-19 测试。

新的旅行规定

外国旅客必须满足一系列要求才能进入加拿大并跳过检疫。

首先，完全接种疫苗，他们必须在入境前至少 14 天接种了加拿大卫生部批准的 COVID-19 疫苗的所有必需剂量。

旅客必须在抵达前 72 小时内使用 ArriveCAN （新窗口） 应用程序或通过在线注册 （新窗口）提交旅行信息,上传的疫苗接种文件必须是英文或法文的。

加拿大边境服务局说, 也会接受外语证书的认证翻译。

(Sophia Harris （新窗口） · CBC News)