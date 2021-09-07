特鲁多在竞选中遭砾石击中，他说 “我们不会让他们赢”

特鲁多今天在蒙特利尔市的一个竞选活动中说， 任何人都不应该在暴力威胁下或使他们处于危险的行为下工作 。

他接着说， 全国各地都有医护人员在为保证人们的安全和生命上班时，受到骚扰、恐吓和欺凌。有店员、服务员、人们在日常生活中因戴口罩、接种疫苗而被人吼叫和被推搡，这不是我们在加拿大做事的方式。

自由党领袖特鲁多在竞选活动中遭遇抗议示威. 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

上周，在安大略省省长道格·福特 (Doug Ford) 于周三宣布了该省的 COVID-19 疫苗护照计划后，安大略省的医院、警察局和其他一些繁忙场所外出现了几场抗议活动。

不列颠哥伦比亚省各地也举行了针对 COVID-19 疫苗接种的类似抗议活动，数千名示威者聚集在温哥华、基洛纳 (Kelowna)、坎卢普斯 ( Kamloops) 、维多利亚 (Victoria) 、乔治王子城 (Prince George) 和纳奈莫 (Nanaimo) 的医院外面。

特鲁多被砾石击中

星期一（ 9 月 6日），自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在安大略省伦敦市登上竞选巴士时被一些碎石击中。

当时，一些愤怒的抗议者包围了他的竞选巴士，特鲁多上车时，可以看到有人向他的方向扔了一些小物体，带着口罩的特鲁多在上车前显得很吃惊。

特鲁多后来在竞选飞机上向记者证实，他被砾石击中了，但表示他没事。

特鲁多的竞选活动在此之前也遭到过抗议，有一次导致计划中的集会被取消。

保守党做出反应

对于上述事件，保守党领袖艾林·奥图尔 (Erin O'Toole) 发推文称，这一事件 令人作呕 ，并 以最强烈的措辞 谴责这些行为。

艾林·奥图尔说， 政治暴力永远没有道理，我们的媒体必须不受恐吓、骚扰和暴力的影响 。

（CBC）