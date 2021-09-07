联邦最低工资若提到每小时 20 加元，会使多少加拿大人受益？

然而，加拿大广播公司报道说，实际上受益的加拿大人并不多。

目前，受联邦监管的 18,500 个雇主的最低工资标准是按照省级标准制定的，银行、通讯和运输行业以及皇家公司雇佣了大约 955,000 人，占加拿大劳动力的 6%。

根据加拿大统计局的数据，2015 年，这些员工中约有四分之一的人时薪低于 20 加元。种种迹象表明，现在这个比例已经越来越低。

根据上一个联邦财政预算，联邦上调最低工资的措施预计将使超过 26,000 名员工受益，其中三分之一是新移民。

过去 20 年里，加拿大领取最低小时工资的雇员比例翻了一番，达到劳动力总数的近十分之一。他们中的大多数人在酒店、食品服务业以及零售业工作，而这些行业的工资标准在省级政府的管辖范围内。

所以，无论联邦政府采取什么措施，雇员的工资标准主要由各省政府决定。

加拿大各省份和地区现行最低工资标准：

加拿大各省份和地区现行最低工资标准 照片：Radio-Canada

（Radio-Canada）