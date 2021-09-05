加拿大大选中的原住民候选人

加拿大广播公司报道说，截至到 8 月 31 日，代表主要政党参选的原住民候选人人数如下：

自由党： 25 名候选人。 新民主党：25 名候选人。 绿党：11 名候选人。 保守党：5 名候选人。 魁北克党团：1 名候选人。

新民主党候选人 Joan Phillip

新民主党候选人 Joan Phillip 照片：Nouveau Parti démocratique

Joan Phillip 是新民主党的候选人，她表示，希望进入联邦政政坛，发挥更大的作用。

她说，将把环境保护放在首位，特别呼吁结束对化石燃料的补贴，支持绿色能源。

她说， 我们正处于历史的关键时刻，我们迫切需要改变，我们需要保护环境的政治家，我们不能只说不做。

绿党候选人 Adeana Young

绿党候选人 Adeana Young 照片：Parti vert du Canada

绿党候选人 Kuun Jaadas Adeana Young 是第一次参加联邦大选的竞选。

但她并不是政界新手，作为学校辅导员和她所在的 Haida Gwaii社区内多个委员会的主任，她参与当地政治已有 10 年的时间。

在这次选举中，Adeana Young 尤其关注原住民和解的主题，她说：

我们需要系统性的改变。我们需要在众议院拥有原住民的声音。 Adeana Young，绿党候选人

自由党候选人 Sherri Moore-Arbour

自由党候选人 Sherri Moore-Arbour 照片：Parti libéral du Canada

Sherri Moore-Arbour 是自由党的候选人，几十年来，她一直参与当地的教育，以及政治，这是她第一次参加竞选。

失踪原住民妇女的命运、与原住民的和解、环境保护等都是她关注的主题。

Sherri Moore-Arbour 说，应该有更多女性和少数族裔的代表进入议会，我们需要在渥太华有更多的原住民的声音。

（Radio-Canada）