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加拿大大选中的原住民候选人
在加拿大2021年联邦大选中，至少有 67 名原住民候选人参加竞选，有些人是第一次，有些人则是第二次角逐联邦政坛。
加拿大广播公司报道说，截至到 8 月 31 日，代表主要政党参选的原住民候选人人数如下：
自由党： 25 名候选人。
新民主党：25 名候选人。
绿党：11 名候选人。
保守党：5 名候选人。
魁北克党团：1 名候选人。
新民主党候选人 Joan Phillip
Joan Phillip 是新民主党的候选人，她表示，希望进入联邦政政坛，发挥更大的作用。
她说，将把环境保护放在首位，特别呼吁结束对化石燃料的补贴，支持绿色能源。
她说，
我们正处于历史的关键时刻，我们迫切需要改变，我们需要保护环境的政治家，我们不能只说不做。
绿党候选人 Adeana Young
绿党候选人 Kuun Jaadas Adeana Young 是第一次参加联邦大选的竞选。
但她并不是政界新手，作为学校辅导员和她所在的 Haida Gwaii社区内多个委员会的主任，她参与当地政治已有 10 年的时间。
在这次选举中，Adeana Young 尤其关注原住民和解的主题，她说：
我们需要系统性的改变。我们需要在众议院拥有原住民的声音。
自由党候选人 Sherri Moore-Arbour
Sherri Moore-Arbour 是自由党的候选人，几十年来，她一直参与当地的教育，以及政治，这是她第一次参加竞选。
失踪原住民妇女的命运、与原住民的和解、环境保护等都是她关注的主题。
Sherri Moore-Arbour 说，应该有更多女性和少数族裔的代表进入议会，我们需要在渥太华有更多的原住民的声音。
（Radio-Canada）