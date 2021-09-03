加拿大首席卫生官：到 10 月加拿大每天新增病例可能会超过 15,000 例

谭咏诗医生说，这是一个关键时刻，我们还有机会迅速提高疫苗覆盖率。

这是自从联邦大选竞选活动开始以来，首席卫生官第一次接受媒体提问。

她表示，随着秋天的临近，加拿大人将越来越多地恢复室内生活方式，人们应该更多戴口罩，保持身体的距离。

谭咏诗医生说，提高 10 岁 - 39 岁年龄组的疫苗接种率至关重要，因为该年龄组的人流动性最大，接触人多，目前这个年龄组的疫苗接种率最低。

年轻人接种率最低

魁北克省 9 月 1 日起实施疫苗护照，要进入餐馆、电影院等设施，人们需要出示自己的疫苗护照。 照片：La Presse canadienne / Graham Hughes

根据加拿大公共卫生署 （Public Health Agency of Canada）的数据，在 18 - 29 岁的加拿大人中，只有 63% 的人完全接种了疫苗，而 30 - 39 岁的人的情况略好一些，疫苗完全接种率为 68%。

数据显示，年龄较大的人群疫苗接种率更高。

40 - 49 岁的加拿大人 76% 完成了疫苗接种，50 - 59 岁的人为 80%，60 - 69 岁的年龄组 88% 的人完全接种了疫苗，70 - 79 岁年龄组的这个比例为 94%，80 岁年龄组为 92%。

谭咏诗医生表示，12 - 17岁年龄组只有 67% 接种了疫苗，但她补充说，她对此并不担心，因为这个年龄组的疫苗接种率正在迅速上升。

目前加拿大正处于由 Delta 变体驱动的第四波疫情大流行。

西部省份的人均感染率较高，在阿尔伯塔省，9 月 2 日新增病例 1339 例，7 天的平均日增病例为1114 例；在 BC 省，9 月 2 日新增 801 例，7 天平均日增病例为 709 例。

（CBC）