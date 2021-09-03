加拿大 2021 大选举行首场电视辩论，疫苗、医疗保健、枪支问题为中心

参加辩论的包括自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）、保守党领袖艾林·奥图尔 （ Erin O’Toole ）、新民主党领袖贾格米特·辛格（Jagmeet Singh）和魁北克党团领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切特 （Yves-François Blanchet）, 绿党和人民党的领袖没有获得邀请。

COVID-19 疫情

两个小时辩论的前半部分主要集中在 COVID-19 疫情上，特鲁多要求选民让自由党继续连任。

自由党领袖 Justin Trudeau 在 2021年9月2日的加拿大大选第一场法语辩论中。 照片：Martin Chevalier / Agence QMI

特鲁多自称是疫苗冠军，获得了足够剂量的疫苗，使每个人都可以在 7 月之前完全接种疫苗，并将通过在联邦公务员和政府部门推行强制性疫苗，来确保人们在第四波疫情中的安全。

特鲁多说，保守党领袖艾林·奥图尔不可信， 因为他甚至不会强迫保守党的候选人 在竞选期间接种疫苗。

反对强制接种疫苗的艾林·奥图尔说，特鲁多有意在健康危机期间分裂国家。

保守党领袖 Erin O’Toole 在 2021年9月2日的加拿大大选第一场法语辩论中。 照片：Martin Chevalier / Agence QMI

奥图尔说他并不反对疫苗，他和妻子已经打了疫苗，并拍摄了注射过程以鼓励支持者们打疫苗，，但他说， 我们不应该强迫加拿大人，这是加拿大人在健康问题上的个人决定。

反对者抨击特鲁多提前选举

在辩论中，三位政党的领袖一致抨击特鲁多在 COVID-19 病例增多的情况下召集选举。

魁北克党团领袖 Yves-François Blanchet 在 2021 年 9 月 2 日的加拿大大选第一场法语辩论中。 照片：Martin Chevalier / Agence QMI

特鲁多在魁北克省的主要挑战者、魁北克党团的领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰切特 (Yves-François Blanchet) 表示，在 议会运作良好 以通过 COVID-19 援助和其他法案的情况下，让全国进入选举是不负责任的。

特鲁多说，现在是让加拿大人 权衡我们将如何结束这场疫情大流行 的合适时机。

新民主党领袖贾格米特·辛格在气候变化问题上批评了特鲁多。

新民主党领袖 Jagmeet Singh 在气候变化问题上批评了特鲁多。 照片：Martin Chevalier / Agence QMI

辛格表示，特鲁多 说得很好 ，但在自由党执政的过去 6 年里，碳排放量增加了。

他补充说，加拿大在 G7 国家中的排放记录最差，他指责特鲁多没有兑现自己的环境承诺。

根据加拿大环境与气候变化部 （Environment and Climate Change Canada）的最新报告，在特鲁多执政期间，加拿大的碳排放量有所增加。

在周四晚上的整晚辩论中，自由党领袖特鲁多大部分时间都在抨击保守党领袖奥图尔，奥图尔是他在这次大选中的主要对手, 而且奥图尔的受支持率正在不断提升。

加拿大主要政党的领袖将于 9 月 8 日举行第二次法语辩论， 并于 9 月 9 日举行英语辩论。

加拿大 2021 联邦大选将在 9 月 20 日举行。

（CBC）