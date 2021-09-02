加拿大两名麦克被拘押近1000天，康明凯妻子威娜：请参与“带他们回家”游行

本周日（9月5日）标志着加拿大两名麦克，麦克·科威（康明凯，Michael Kovrig)和麦克·斯帕佛（Michael Spavor)在中国被拘押1000天。

两名麦克的家人和朋友将在当天于首都渥太华以及全加其他城市发起 为自由7000步 行动，显示大家对两名麦克和他们的家人的支持。

康明凯的妻子威娜·纳吉布拉(Vina Nadjibulla)接受了加广中文台的采访，表示“希望更多人意识到，两名无辜的麦克已经被关押近1000天，对家人来说，这是非常艰难的日子。同时，也令大家意识到，他俩的坚强与韧性。周日的行动是一个机会，让加拿大民众表达对两名麦克的支持，与他们站在一起。最后，希望这次行动能激发行动，加拿大政府与国际社会都应该一起努力，争取两人早日获释。

周日渥太华行程： 时间：早上9点半自渥太华Windsor park 游行至Major's Hill Park, 中午12点结束。 主办者呼吁参与人士尊重疫情期的各项防疫措施。 而无法前来渥太华的支持者可以在自己所在的世界任何地方步行，欢迎大家把自己的支持发送到社交媒体，并注明标签 #BringThemHome。

两名麦克的家人和朋友创立的脸书页面，呼吁人们参与本周日将在加拿大首都渥太华举行游行。为自由7000步，带他们回家。 照片：Radio-Canada / via facebook

为自由7000步 带他们回家

加拿大媒体此前的报道称，被拘捕之后，康明凯为了保持身体上和精神上的强壮，为保持乐观心态，每天会在狭小的牢房里走7000步，还会做平板支撑。同时，还在大量进行阅读。

这也是为什么，此次行动的名称是 为自由7000步 #带他们回家 #BringThemHome

威娜介绍说，通过加拿大大使馆的领事服务，家人每月可以与两位麦克交换信息。

她称，康明凯依然在尽量保持乐观的精神状态，期待尽快获得释放。

目前，加拿大正在举行联邦大选，她相信各个政党都会支持释放两名麦克的努力。

威娜表示，加拿大各个政党都表示，争取两名麦克获释是他们的重要任务。周日的活动是公开的，欢迎所有人士前往，包括各政党的领袖、候选人都欢迎前来。

不过，她也强调，说到底，这不是一次政治集会，而是关于两名加拿大人，两名加拿大麦克，显示大家对他们的支持。

给华裔的话

康明凯曾经作为加拿大驻华大使馆的 能说流利的中文，并且热爱中国的文化与民众。

威娜表示，俩人曾经在中国生活，康明凯能够说一口流利的普通话，他非常尊重中国的文化和民众，并且在狱中依然学习中文。

她希望康明凯能够获得自由，而中国民众也支持他获得自由。

康明凯妻子威娜·纳吉布拉(Vina Nadjibulla)之前接受CBC访问。 照片：CBC News

希望政府有创意地解决两名麦克事件

上个月，麦克·斯帕佛在中国丹东被法院判处11年徒刑。

判刑当日，来自二十多个个国家的五十多位驻华使领馆官员在加拿大驻华大使馆门前聚集，以示对加拿大两名麦克的支持。

威娜介绍说，在争取两名麦克获释过程中，非常困难，有太多的不确定性。但她确信，麦克是无辜的，我们会找到令他获释的途径，我对此抱有希望。

她同时希望，加拿大政府能够有创意地解决两名事件。

她说，尽管已经是一千天了，但是争取麦克释放的人们依然以新的斗志新的渴望，有很多新的想法，务实的策略来营救两名麦克。我们需要共同努力，有折中，有让步，以创造性的方式来解决两名麦克以及在温哥华的孟晚舟事件。我希望今年秋天，我们有机会实现这一切。

2018年12月1号，加拿大应美国要求在温哥华机场逮捕了华为财务总监孟晚舟，并展开引渡案聆讯。十天之后，中国政府分别在北京和丹东逮捕了前外交官康明凯以及商人麦克·斯帕佛。

加拿大一直指责北京随意羁押两名麦克，是人质外交。而中国政府一直予以否认。孟晚舟在被捕几天后获得保释，目前与丈夫孩子居住于温哥华豪宅中。

八月中，中国国家媒体《环球时报》发起签名要求释放孟晚舟，该报报道称， 短短24个小时，联署人数已经接近千万 。

目前，孟晚舟引渡案聆讯已经结束，BC省法院法官将在十月下旬决定裁决日期。不过，孟晚舟还可以就裁决进行上诉。

这是我俩之间的承诺

康明凯与威娜曾相互承诺，如果有一方身陷囹圄，另一方会极尽全力相救。

威娜说，她恪守这个承诺，会继续为麦克获释而斗争。

在康明凯和麦克·斯帕佛遭扣押近1000天的时间里，威娜·纳吉布拉几乎成为了两名麦克事件的媒体代言人，她不断露面，呼吁释放两名麦克，称他们是无辜的，是地缘政治的牺牲品。

或许人们很难想象两名麦克家人在过去近1000天中心里煎熬，但威娜表示，与麦克在中国监狱失去自由的恶劣境况相比，她这不算什么，而麦克的坚强激励她勇敢面对。