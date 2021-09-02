芯片短缺持续，通用汽车公司延长减产时间

这家美国最大的汽车制造商将于下周暂时停止在美国印第安纳州 Fort Wayne 工厂和墨西哥 Silao 工厂的生产，这两家工厂都生产皮卡。

总体来说，通用汽车公司将在 9 月份削减 8 家北美组装厂的产量。

安省汽车厂受影响

GM 设在加拿大安大略省 Ingersoll 的 汽车厂。 照片：Radio-Canada

通用汽车公司位于加拿大安大略省 Ingersoll 的 CAMI 工厂也在暂停生产的工厂之列，该工厂生产 Equinox SUV。

加拿大广播公司 CBC 新闻部获得了公司给员工的通知，通知中说，CAMI Assembly 将把停机时间延长到 2021 年 9 月 20 日和 9 月 27 日这两个星期。

全行业的芯片短缺正在导致全球范围内大规模的汽车减产。

本周早些时候，福特汽车公司 - Ford Motor Co. 表示，由于芯片短缺，下周也将削减卡车产量，而丰田汽车公司 - Toyota Motor Corp. 上个月已经宣布，将把今年 9 月份的全球产量比原计划削减 40%。