联邦政府能否不削减支出在 10 年内消除财政赤字？

在 2021 年大选中,财政赤字是一个很热的辩论题目之一。

本周二,加拿大保守党领袖艾林·奥图尔 (Erin O'Toole) 表示,由他领导的政府将在 10 年内使联邦的账目恢复平衡,除了减少与疫情相关的临时支持计划外,不会削减政府的支出。

奥图尔说, 我们将增加一些关键领域的支出,比如医疗保健和健康,同时在其他地方控制开支。

他补充说,保守党的财政政策将 负责任地减少紧急支持资金,促进经济增长 ,并 抑制支出增长 。

在本周三(9月1日)公布自由党纲领时,加拿大总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)称保守党领袖要平衡财政预算而不削减支出的提议是 神奇的 。

2021年9 月1日,自由党领袖贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)称保守党领袖奥图尔要平衡预算而不削减开支的提议是“神奇的”。 照片:La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

为此,加拿大广播公司 CBC 采访了一位经济专家。

随着疫情结束,赤字下降

特雷弗·汤贝 (Trevor Tombe ) 是卡尔加里大学 (University of Calgary )的经济学教授,也是网络杂志《国家财政》( Finances of the Nation) 的联合主任,这一在线刊物从无党派的角度对加拿大的财政政策进行分析和评论。

特雷弗·汤贝说,我们不应把现在的赤字视为正常情况的指标。

与疫情大流行相关的临时紧急政府福利,例如加拿大应急福利 (Canada Response Benefit ,CRB)、加拿大紧急工资补贴 (Canada Emergency Wage Subsidy,CEWS) 等,预计将随着企业的开放和生活恢复正常而终止。

这些补贴项目的结束将对联邦金库产生重大影响。

根据加拿大议会预算官 (Parliamentary Budget Officer,PBO) 在竞选活动开始时发布的展望,预计到 2025-26 年财政赤字将减少到略低于 250 亿加元。

加拿大议会预算官 Yves Giroux 预计,到 2025 年联邦赤字将减少到约 250 亿加元。 照片:La Presse canadienne / Adrian Wyld

增长抵消赤字

特雷弗·汤贝说,保守党领袖艾林·奥图尔将经济增长视为消除赤字的可行手段并没有错。

他说,不断增长的经济意味着更高的收入,不断增长的人口意味着更多的纳税人。所以,粗略地说,联邦收入将随着加拿大经济规模的增长而增长。

特雷弗·汤贝估计,如果实际国内生产总值 (GDP) 平均每年增长约 1.8%,将使联邦政府能够在 2031 年之前平衡预算。

他认为,这甚至可以在不必增加税收的情况下实现。

增加卫生支出

艾林·奥图尔提议不削减联邦政府的整体支出,例如,他的提议包括增加卫生领域的支出,因此其他一些领域可能会有所削减。

卡尔加里大学经济学教授特雷弗·汤贝表示,所有政府都会在某些地方削减开支,在其他地方增加开支,每个政党都会有在上台后要取消的东西。

虽然自由党还没有推出一个类似的平衡财政预算的时间框架,但特雷弗·汤贝表示,如果自由党继续执政,实现财政平衡同样不是遥不可及的事情。

(CBC)