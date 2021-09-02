西部省份在推动加拿大第四波疫情，医生警告病例 “失控”

在不列颠哥伦比亚（BC）省、阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省，目前的感染率高于全国平均水平，远超过东部的每个省。

BC 省在 9 月 1 日的新增病例为 785 例，过去 7 天的平均值为 698 例，阿尔伯塔省 9 月 1 日的新增病例为 1315 例，过去 7 天的平均值为 1082 例。

就病例增长而言，阿尔伯塔省目前是加拿大新增感染人数最多的地区，一周内报告了 7,000 多例新增病例。

2021年8 月11日，护士们在埃德蒙顿市皇家·亚历山德拉医院 (Royal Alexandra Hospital) 前集会，反对省政府削减开支，Delta 变体引起 COVID-19 感染激增给该省医院带来了压力。 照片：La Presse canadienne / Jason franson

阿尔伯塔大学（University of Alberta ）传染病临床医生和研究员伊兰·施瓦茨医生（ Ilan Schwartz）说， 情况非常糟糕，而且只会变得更糟。

阿尔伯塔省已经开始推迟手术和转移医院中的患者，以增加医院接收新冠患者的能力，Delta 变异病毒导致的病例正在许多地区激增，但阿尔伯塔省尚未恢复主要的公共卫生措施，或就疫苗接种采取强制措施。

伊兰·施瓦茨医生说，如果什么都不做，局面只会继续失控。

（CBC）