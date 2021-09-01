安大略省 9 月 22 日开始采用疫苗护照

安省政府最终决定使用疫苗护照，9 月 1 日下午，安省省长道格·福特（Doug Ford）、卫生部长克里斯汀·埃利奥特 （Christine Elliott）和安大略省首席卫生官基兰·摩尔医生（Kieran Moore）联合举行新闻发布会，宣布了这一消息。

安省省长道格·福特（Doug Ford）、卫生部长克里斯汀·埃利奥特 （Christine Elliott）和安大略省首席卫生官基兰·摩尔医生（Kieran Moore）在新闻发布会上。 照片：La Presse canadienne / Tijana Martin

安省政府说，在第四步疫情的来袭下，采取这一措施是为了避免再度大封闭，并说疫苗护照将分两个阶段实施。

省长道格·福特强调，我并不想这样做，我认为全国统一的一个系统要远远好于各省各干各的，但加拿大总理贾斯汀·特鲁多说他在联邦竞选期间不能这样做。

安省省长保证，这是一项临时措施，其实行不会超过必要时间。

安大略省首席卫生官基兰·摩尔医生认为，这个措施将刺激更多安大略人接种疫苗。目前，76% 符合条件的安大略人已完全免疫，83% 的人已接种了第一剂。

从 9 月 22 日实施

在安大略省，从 9 月 22日起，只有接种了获世卫组织批准的一种疫苗至少 14 天的人、12 岁以下儿童和因医疗原因免于接种疫苗的人才能进入以下场所：

餐厅和酒吧（户外露台和外卖除外）

夜总会（包括室内外）

会议和活动场所，例如接待室和会议中心

体育室内设施，包括健身房

体育赛事

赌场

音乐会、音乐节、剧院和电影院

比赛场地，如赛马场 等

9 月 22 日起，安省居民需持疫苗护照才能进入赛马场。 照片：Gracieuseté d'Anne Wilkins

加拿大的魁北克省从今天 （9月1日）开始实行疫苗护照。

（Radio-Canada）