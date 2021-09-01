联合国：50 年来自然灾害数量增加 5 倍

联合国气象机构 - 世界气象组织（WMO）9 月 1 日发布了最新报告，显示在 1970 年至 2019 年期间，自然灾害次数增加了 5 倍。

WMO 秘书长 Petteri Taalas 说：

极端天气、气候和水文事件的次数继续增加。由于气候变化，这些事件将在世界许多地方变得更加频繁、更加严重。 WMO 秘书长 Petteri Taalas

2021年夏季希腊遭受了 30 年来最严重的热浪袭击，2021年 8 月 8 日，人们在 l'île d'Evia 与野火抗争，这个岛距离雅典 200 公里。 照片：Reuters

超 200 万人死亡

在过去的 50 年中，全世界总共报告了 11,000 多起由气候变化引起的灾害，造成超过 200 万人死亡，财产损失总计 36,400 亿美元。

其中 91% 以上的死亡者是在发展中国家。

在自然灾害中，干旱在过去 50 年来导致的死亡人数最多，造成约 650,000 人死亡，其次是风暴（造成超过 577,000 人死亡）、洪水（造成58,700 人死亡）、极端温度（近 56,000 人死亡）。

气候变化导致干旱增多。 照片：iStock

然而，不断改进的早期预警系统和灾害管理系统已导致死亡率明显降低，死亡人数从 1970 年代的每年超过 50,000 人减少到 2010 年代的不到 20,000 人。

我们比以往任何时候都更有能力拯救生命。 WMO 秘书长 Petteri Taalas

然而，还有很多工作要做， WMO 的 193 个成员中只有一半拥有多灾种早期预警系统，WMO 呼吁改进非洲、拉丁美洲部分地区以及太平洋和加勒比岛国的气象和水文观测网络。

在自然灾害导致的经济损失方面，世界气象组织 WMO称，经济损失已经从 1970 年代的平均每天 4,900 万美元跃升至 2010 年至 2019 年的每天 3.83 亿美元。