加拿大大选：自由党提出对继续工作的老年人提供纳税减免

加拿大广播公司报道说，特鲁多将宣布一个纳税减免计划，以鼓励老年人继续工作，并将加强培训员工项目，目的是应对加拿大的劳动力严重短缺。

老人工作纳税减免

自由党 Liberal Party 将宣布，将对年收入 5,000 加元以上、年纪超过 65 岁的人，提供每年最多 1,650 加元的工作纳税减免，但纳税减免额度将随着老人收入的增加而逐渐减少，年收入达到 60,000 加元时则将零减免。

自由党表示，这个项目的开支估计为每年 6.5 亿加元。

这个项目主要是为了鼓励老年人从事兼职工作，比如填补零售业人员的严重短缺，使老人在兼职工作期间部不会增加纳税，并避免影响他们领取的老人福利。

根据加拿大统计局 7 月份的数据，目前 55 岁以上人群的就业率为 34.5%，而 15 岁以上人群的就业率为 60.3%。

反对党的承诺

加拿大反对党保守党 - Conservative 的领袖 Erin O'Toole 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

加拿大的其他政党也把劳动力短缺作为竞选中的一个主要题目，并提出了几项措施来解决这个问题。

保守党希望在两年内投资 2.5 亿加元创建一个新基金，为雇主和工会提供培训工人的补贴。

保守党 Conservative Party 的领袖艾林·奥图尔 （Erin O’Toole）还承诺向加拿大人提供 10,000 加元的贷款，帮助他们提高专业技能。

魁北克党团 Bloc Québécois 领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切（Yves-François Blanchet）也在关注老年人劳动力，他建议让低收入的老年人更多工作，并不让他们因此而更多纳税或减少福利。

魁北克党团 - Bloc québécois 的领袖 Yves-Francois Blanchet。 照片：La Presse canadienne / Jacques Boissinot

新民主党 NDP 认为，联邦政府延长疫情工资补贴项目并不足以对劳动力短缺产生重大影响 ，自由党领袖贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）认为，解决劳动力短缺的途径是接收更多移民。

新民主党 NDP 领袖 Jagmeet Singh 。 照片：La Presse canadienne / Paul Chiasson

（Radio-Canada）