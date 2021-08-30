美军结束撤离行动，二十年阿富汗战争正式画上句点

美军中央司令部司令、海军陆战队上将麦肯齐（Kenneth McKenzie）在五角大楼新闻发布会上宣布了撤离行动结束的消息。他同时也表示，虽然军事行动结束了，但是帮助美国公民和阿富汗人离开的外交行动还在继续。

他说，在过去十八天里，美国和盟国的飞机从喀布尔撤出12万3千多人。但是他也承认，美国没能撤走所有需要撤走的人。

星期一，喀布尔机场的气氛异常紧张。伊斯兰武装向机场连续发射火箭弹，但没有造成伤亡，也没能阻止美国军机频繁的起落。在过去二十四小时中有1200多人被美军飞机接走。

美军在这次撤离行动中遭受了过去十年来最严重的伤亡。8月26日在喀布尔机场外， 伊斯兰国 武装发动的自杀炸弹袭击造成170多人丧生，其中包括13名美国军人。

《环球邮报》报道说，上星期五，乌克兰特种部队的一些军人在没有坦克或军车保护的情况下离开机场，去一个市场接应19名已被加拿大接受的阿富汗翻译和他们的家人。他们乘坐两辆小型巴士前往机场。到达机场大门前的最后六百米，乌克兰军人在车两侧徒步护卫，直到把他们送上一架飞机。

加拿大军队的撤离行动已经结束。加拿大政府请乌克兰协助撤离已获加拿大身份但仍被困在喀布尔的阿富汗翻译。前加拿大驻乌克兰大使瓦斯楚克（Roman Waschuk)说，在乌克兰与俄罗斯的七年军事冲突中，加拿大作为北约成员国向乌克兰提供了巨额财政援助和两百名轮值军事教官，赢得了乌克兰人的尊重和感谢。

（Radio-Canada, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)