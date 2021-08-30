带薪投票：加拿大选民可利用工作时间投票

但是具体占用多少工作时间还要视当地投票站的开门时间而定。例如，投票站7点开门而你8点上班，雇主可以允许你迟到两个小时。如果投票站7点关门而你5点下班，他可以让你早走一个小时。当然，他也可以慷慨地允许员工在这一天少工作三个小时。

被禁止占用工作时间投票的雇员可以向加拿大选举委员会专员提出投诉。

但是航空公司、铁路运输公司和公共交通部门如果同时满足以下四个条件可以例外：负责运送乘客或货物；员工的工作地点在选区以外；其职责是操作某种交通工具；允许缺勤会导致交通服务受影响。

所以，如果你是公交车司机，负责的线路又在你的选区之外，是否能占用工作时间投票就取决于老板是否能找到人替你。

（CBC，Winston Szeto, adaptation en chinois par Wei Wu）