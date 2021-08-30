驱虫药不能治新冠！许多人向阿尔伯塔省各饲料店求购伊维菌素

伊维菌素也叫双氢除虫菌素，可用于人和牲畜。饲料店里出售的是给马和其他牲畜驱除肠道寄生虫用的。卡尔加里城郊的饲料店老板奥尔森（Lance Olson）说，他店里的药根本不是给人吃的。但是听信传言的人在网上查伊维菌素，登陆他家店的网站的人暴增。许多人打电话来买药。还有些人跑到店里来，他只好把货架上的伊维菌素都收起来了。

一些打电话到阿尔伯塔省饲料店的买药者来自外省。另一个店主说，许多网上订购来自BC省温哥华市。

人用伊维菌素因其安全、有效和廉价被世界卫生组织列为基本药物。但新冠病毒并不是一种寄生虫。目前还没有研究证明伊维菌素对新冠肺炎有效。此前埃及本哈大学的埃尔加扎等人发表的相关研究报告因涉嫌数据造假和抄袭被撤回。但是这并不妨碍一些相信阴谋论的自媒体和政界人士宣传伊维菌素。

还有人通过亚马逊等电商成功购得伊维菌素，或者要求医生开药。在发生多起服用伊维菌素致病的事件后，美国疾控中心向公众发出警告。这种驱虫药可以导致腹泻、呕吐、痉挛甚至死亡。

（CBC, Sarah Rieger, adaptation en chinois par Wei Wu）