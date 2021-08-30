为防疫也为自己：自由党和新民主党鼓励选民用邮寄方式投票

民调分析人士弗尔涅（Philippe J. Fournier）认为，自由党和新民主党的选民更倾向于邮寄投票。他们对疫情更在意，更遵守防疫规定。自由党在学生和老年人中有相当高的支持率，而这两类选民都是比较愿意用邮寄方式投票的。

自由党和新民主党都分别在自己的网站上增设了一个解释如何用邮寄方式投票的页面。两党领袖特鲁多和辛格（Jagmeet Singh）在竞选中也都谈到这个问题。前自由党竞选团队成员法西耶（Sébastien Fassier）说，第四波疫情的威胁有可能影响选民投票率，而一个党在执政几年后，其支持者往往会松懈，有些人懒得去投票。前魁北克省长库亚尔（Philippe Couillard）2018年省选落败就是一个最好的例子。

据他观察，自由党获胜的希望和选民投票率是成正比的。而保守党胜出的几率在总的投票率下降时反而增大。

疫情当前，保守党也表示更希望选民采用邮寄方式投票。但是魁北克党团领袖布朗谢（Yves-Fançois Blanchet）直言不讳地表示，邮寄投票对他的党不利。

选择邮寄方式的选民必须在9月14日以前上网或去一个加拿大选举委员会办公室领取邮寄选票，并确保选票在9月20日投票站关门前寄到。

（Radio-Canada, Louis Blouin, adaptation en chinois par Wei Wu）