华裔少女发起"青年艺术行动"，以绘画陪伴安老院老人 妈妈：她从小就很独立，为她感到骄傲

这个夏天，温哥华16岁的华裔少女Jena Yue会定期前往附近的Amica West Vancouver安老院，为长者们开设绘画课程。

正值疫情期，她的绘画课开设在户外，通常会有七、八位老人参与 —— 这既是学习的过程，也可以是陪伴，一起消遣时光，而她每次都会教授不同的绘画技巧。

在接受加拿大国家广播公司（CBC）采访 （新窗口）中，参与绘画课程的老人家们都非常开心，能与Jane Yue和"青年艺术行动(Youth Art for Action, YAFA) （新窗口）的成员一起学习。

加广中文台通过视频采访了Jena和她的妈妈Maggie。

Jena看上去元气满满，彬彬有礼，侃侃而谈。

YAFA创意源于新冠疫情

Jena介绍说，YAFA创立于2020年的夏季，完全源自她个人的想法。

她说，疫情期，在家里，我比平时更经常拿起画笔，靠绘画缓解内心的焦虑。同时，我留意到新闻，温哥华的安老院受到新冠病毒的影响很大，老人们无法离开外出，他们的家人无法前往探望。我就非常想帮助他们，把绘画艺术带给他们，还可以陪伴他们。

不过，Jena特别强调，绘画课程只是YAFA的一个部分，这个慈善机构的目标是，以艺术为平台，用艺术家的声音呼吁改变，为社区服务。

YAFA目前还与和BC省阿兹海默症社区以及学习伙伴网（Learning Buddies Network)合作，通过捐赠艺术品，拍卖画作来帮助有需要的机构。

Jena Yue发起青少年艺术行动，与Amica West Vancouver的老人们一起。 照片：Radio-Canada / submitted by Youth Art for Action

青年艺术行动基金会成立：展现行动力

Jena表示，她的想法说起来容易做起来还是有些难度的。

Jane从五六岁就开始画画，尤其喜欢油画。

采访中，她向我展示了两幅作品，主题都是小动物。她说，自己喜欢画动物，抽象一些的，比如小鹿叼着花，或是小狗抽着雪茄。

她描述说，绘画令她心静。在考试期间，在非常有压力的时期，拿起画笔，能令她感到平静 —— 感到世界很大，不要为一件事情感到压力。

去年夏天，当她想到了“青年艺术行动”这个创意时，立即开始行动。

她首先创建了一个网站，把自己的一些作品放上去。她还注册了非盈利机构，并开始和一些可能有需要的机构联系。后来她觉得，网站上只有自己一个人的画作，显得形单影只。她开始联系其他年轻艺术家 —— 她的搭档Jenny Zou和June Lu先后加入了。

有越来越多的人参与，这个艺术行动机构也初具规模。一年以来，她们向BC儿童医院等机构捐赠画作，也卖掉了二十多幅作品，筹得2500元的捐款。

Jena Yue，左二， 和 Jenny Zou，右二，向BC儿童医院捐赠画作。 照片：Radio-Canada / submitted by Youth Art for Action

她很骄傲地表示，我们集思广益，帮助周边的医院和安老院的构想就是这样形成的，我们开始给Lions Hospital捐赠画作，在安老院开设绘画班。我想，是我们的努力尝试，不耻下问，向周围的人求教，让这个基金会有了发展。

她说，因为疫情，不允许更多的义工。等到疫情限制放松，我们会有更多的义工。

“青少年艺术行动”在安老院的绘画课程。 照片：Radio-Canada / submitted by Youth Art for Action

Jena： 学习是双向的

在交谈过程中，Jena显示出超过年龄的成熟。

她坚持说，尽管看似是我们在教老人们画画，但其实我从他们身上学到很多，让我们有了更多的关联。她介绍说，在第一次上课的时候，她遇到了一个女孩奥莉薇女士（注：Jena使用女孩Girl来称呼安老院的女士们）。她形容说，奥莉薇是世界上最善良的人，她讲述自己曾经参与过多次奥林匹克，到世界各地旅行，组织奥林匹克活动。还有个女孩儿，名字叫做阿奈特，她告诉我，自己来自德国，经历过战争，她父母如何迅速做出决定，让她来到了加拿大。后来她成了一名护士。

Jena称，能够与年长的一代沟通非常有趣，听到一些我还没有出生之前发生的事情，让我感觉世界是如此大，有很多机会，大家的人生如此不同

目前，Jena和小伙伴们在安老院绘画教程是一周一次，还在与其他的安老院进行联系。

在CBC的介绍文章发表之后，也有其他的机构，比如一个与她们联络，希望她们可以前往开设同样的课程。

当然，她们都是严格按照规定，接种了疫苗，戴口罩，课程也是安排在户外。

Jena和小伙伴教授老人绘画。 照片：Radio-Canada / submitted by Youth Art for Action

妈妈：Jena从小就非常独立

“青年艺术行动”变成现实，Jena感谢父母一直的支持，在遇到困难的时候，父母会鼓励她，支持她，比如，她去安老院开设绘画课程，都是爸爸妈妈接送。

Jena Yue 和姐姐以及父母。 照片：Radio-Canada / Submitted by Jena Yue

她的妈妈Maggie介绍说，Jena从小就很独立，她有许多的创意和设想。我特别喜欢的一点是，当她有什么想法的时候，她会真的付诸行动。她为女儿感到骄傲。

她还表示，Jena非常自律，在学校的功课上，完全不需要家长操心。而且，她是个有爱心的孩子，她对自己的祖父母辈也非常关心，时常和在中国国内的祖父母通话，叮嘱他们疫情期一些注意事项等。

Maggie说，作为家长，华裔家长，她和先生觉得需要在大的方向上，对孩子们进行指导、指引，但不会去强硬规定她们做什么，不做什么，而是支持鼓励她们的想法。

问及未来的计划，Jena表示，自己可能不会成为专业的画家。

她对记者说，我是个辩论手，还喜欢公开演讲，这是我生活的另外一个中心。我希望将来可以学习社会学，心理学，甚至法律 —— 我喜欢社会科学中具有人道主义的部分。