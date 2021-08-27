特鲁多希望从阿富汗撤离 “尽可能多的人”

尽管加拿大在阿富汗的撤离行动已经结束，星期五（8 月 27 日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）表示，他希望 继续与地区合作伙伴合作 ， 把与加拿大有交往的阿富汗人 带回加拿大。

反对党抨击自由党行动慢

近日来，在联邦大选的竞选中，自由党在阿富汗撤离问题上受到越来越多的指责，反对党批评政府的行动迟了。

本周四，保守党领袖艾林·奥图尔 （Erin O'Toole）继续进行抨击，称政府开始撤离行动开始得太晚了。

新民主党领袖贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）也表示，特鲁多知道疏散工作存在问题，但没有及时采取行动。

2021年8月27日，新民主党领袖 Jagmeet Singh 在安大略省的 Thunder Bay 进行竞选，他批评政府在阿富汗撤离行动中动作太慢。 照片：La Presse canadienne / Paul Chiasson

继续施压

星期五上午，在安大略省密西沙加（Mississauga p）市举行的竞选活动中，特鲁多表示，他将继续向塔利班施压，要求塔利班允许希望离开的阿富汗人离开，尤其是在商业航班恢复后。

加拿大总理说，从一开始，我们的首要任务就是确保加拿大人的安全，这正是我们在过去几周内安排了 17 个飞机航班所做的，把加拿大人撤出阿富汗。

为抵抗塔利班的阿富汗人提供物质援助

2021 年 8 月 27日，保守党领袖 Erin O’Toole 在夫人 Rebecca O’Toole 陪同下，在纽芬兰省 Corner Brook 市举行竞选活动。 照片：La Presse canadienne / Ryan Remiorz

在批评特鲁多政府在阿富汗问题上无所作为之后，星期五（8 月 27日）， 在纽芬兰省 Corner Brook 市举行的竞选活动中，保守党领袖艾林·奥图尔表示，加拿大必须帮助难民逃离阿富汗，建立和维持人道主义走廊以允许难民通过，... 同时为抵抗塔利班占领的阿富汗人提供政治和物质援助。

但艾林·奥图尔回避回答这些援助到底指的是什么，他表示，加拿大可以发挥作用，但必须是与我们的盟友一起行动，而且要集中帮助那些因帮助过加拿大而处于危险中的阿富汗人。

加拿大军队在喀布尔机场对加拿大公民和面临危险阿富汗人的撤离行动已经于本周四（8 月 26 日）正式结束。

自塔利班于 8 月 14 日控制了喀布尔以来，加拿大军队总共疏散了大约 3,700 人。

（CBC，Radio-Canada）