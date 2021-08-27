加拿大柔道选手 Priscilla Gagné 在东京残奥会上获银牌

普莉希拉·加涅是东京残奥会加拿大队的国旗手，星期五 （8月27日），这位 35 岁的女运动员在日本武道馆的 52 公斤级比赛中夺得银牌。

普莉希拉·加涅来自安大略省萨尼亚 (Sarnia）市，现居住在蒙特利尔，她说，对这次奥运会怀有很高的期望，在里约残奥会上，她仅差一点就错过了铜牌，这一直在激励她继续前进。

加拿大柔道选手普莉希拉·加涅 (Priscilla Gagné) 在东京残奥会上赢得银牌。 照片：Radio-Canada

残奥会的柔道比赛参加者为视力障碍者，普莉希拉·加涅出生时患有色素性视网膜炎，周边视力被认为失明。

自行车选手获银牌

与此同时，加拿大场地自行车手、前奥运选手凯特·奥布莱恩 （Kate O'Brien ）在女子 C4-5 500 米决赛中获得银牌

凯特·奥布莱恩 33 岁，来自卡尔加里市，她在东京残奥会上取得了 35.439 秒的好成绩。

加拿大自行车选手凯特·奥布莱恩 （Kate O'Brien ）在女子 C4-5 500 米决赛中获得银牌 照片：Twitter/@cdncyclist

凯特·奥布莱恩原来是雪橇运动员，之后转到自行车项目，并参加了 2016 年里约奥运会。

一年后，她在卡尔加里赛车场遭遇事故，脑部严重受伤，肺部受伤，锁骨骨折。

当时医生警告说她可能再也无法走路、骑自行车或说话，但凯特·奥布莱恩证明医生错了。

截止到 8 月 27 日，加拿大在东京残奥会上获得 4 枚银牌，2 枚铜牌，获奖牌总数 6 枚。

（CBC）