加拿大联邦大选华裔候选人十年来人数最少， 袁薇分析原因：参政贵在坚持

正在举行的第44届加拿大联邦大选，四个主要政党总共推出17位华裔候选人，为过去十年历次联邦选举中华裔候选人人数最少的一年，还不及2019年获提名华裔的一半。

根据联邦四大政党，自由党、保守党、新民主党（NDP）、以及绿党的候选人名单，本次得到提名的华裔候选人为17人，其中自由党9位，保守党5位，新民主党2位，绿党1位。

统计显示，在2011年，共有23位华裔参选，7人当选； 2015年，共25位华裔参选，6人当选； 2019年，创下了40位华裔候选人的记录，最终8人当选。

为何今年联邦大选华裔候选人人数为十年来最低？

活跃的温哥华华裔社区人士袁薇女士（Wendy Yuan）接受加广中文访问时表示，对这个数字自己意外但也不意外。

她的分析是，首先目前的大环境对亚裔、华裔参政不利。

2020年初，新冠疫情爆发之后，美国、加拿大反亚裔仇恨事件大幅上升，甚至出现一些亚裔面孔人士无故遭到殴打事件。在一部分人心中，新冠疫情是华裔带来的。

再有，加中关系陷入五十年来的最低点，尤其是因为两名被中国扣押的”加拿大麦克“（康明凯和麦克·斯帕佛）以及孟晚舟引渡案。

虽然这些事件是华裔个人无法掌控的，但令亚裔、华裔受到偏见和歧视，有意参选者却步。

她还表示，有些政党找华裔参选，也可能是出于增加政党的多元的形象的目的。说不好听的，就是把少数族裔候选人作为 花瓶 。而忽视了华裔参选并不希望只是当个花瓶，或是填充不同族裔的配额。

她说，自己认识的一些有潜力参政的华裔告诉她，大环境太差，当选的可能性很小，何苦要出头来遭受各种追问或是指责。华裔第一代移民，会说国语或者粤语，现在不再是个加分项，似乎华裔候选人本身都带着原罪。

袁薇是第一代华裔移民参政的先锋人物之一。她从上世纪九零年代开始，曾为前加拿大总理保罗·马丁团队竞选，并由此走上自己参选之路。她在2008年以及2011年两度代表联邦自由党参选，但都没有成功。 目前，她担任列治文社区基金会发展部主席。

华裔继续遭遇歧视和偏见

袁薇表示，最近发生的一系列歧视亚裔华裔事件令她很痛心。

她说，自己在加拿大近四十年，在这里结婚成家，自己的孩子在加拿大出生，交了那么多年的税，入籍宣誓也承诺忠于加拿大，但仅仅因为你的外貌，依然会被认为 不够加拿大 。

我先生Kan是第三代华裔。他的祖父从广东台山被卖猪仔到达加拿大，参加过修筑太平洋铁路，交过人头税，曾为二次大战出征，华裔的历史与加拿大的发展是紧密相连的，对这个国家的贡献不逊于任何族裔。 袁薇

但是，这两年发生的事情，让她开始思索，究竟什么是加拿大？

多年来，加拿大一直推动社会进步，建设更加包容公平社区，很多华裔来到加拿大，就感觉这是我的家，想把它建设得更好。

袁薇：华裔参政，牢记为社区服务的初衷

虽然袁薇在2008年和2011年两次得到提名，代表联邦自由党参选，但都没有成功。

而在2015年，更是发生了她的候选人资格被注销事件。

采访中，袁薇对此不愿意多谈，只是认为，尽管从政多年遭遇过高低起伏，但她愿意为华人社区发声的初衷不改。

她说，希望我的经历为后一代有些启迪，不要轻易放弃，虽然难，但不会放弃。

回顾华裔在加拿大的参政之路，其实并不畅顺。 加拿大亚裔直到1947年才有了投票权。 1957年，曾参加过二战的华裔郑天华（Douglas Jung)代表进步保守党赢得温哥华中心选区的选举，成为第一位当选联邦议员的亚裔。 至2011年联邦大选前，曾当选的华裔不超过10个人。

加拿大历史上第一位当选的亚裔（华裔）联邦议员郑天华（Douglas Jung）。 照片：Radio-Canada / ElectionCanada

2003年，加拿大曾有过一次轰轰烈烈的华裔参政运动，无论后来运动发展如何，但可以说，它是近年来第一代华裔在参政问题上的一次觉醒，理解到参政的重要性。

这些年以来，加拿大华裔的投票率稳步上升，并且摆脱了单纯投票某一个政党的局面，使得自己的意愿有了更多的表达。

多年前，袁薇曾为前加拿大总理保罗·马丁的竞选活动做义工，最初只是想发挥一下自己的语言优势。

她曾经挨家挨户敲门去动员大家投票。有一天，她遇到一对来自中国的夫妇。他们俩在国内都是专业人士，但是来到加拿大，只能在杂货店和加油站挣最低工资，而且还要轮流看护孩子，因为付不起幼儿园的费用。

他们告诉袁薇，这是因为他们在中国的资格不被加拿大承认。袁薇当时就觉得，自己应该为华裔社区发声。

她随后组织了一个外国资历认证调研小组，接触了很多当时的技术移民，和他们聊天，最终，她把调研小组的报告交给了一位联邦议员，也得到了社区正面的评价，这件事情给了她很大的鼓励，觉得自己有能力回馈自己关注的社区。

她说，从政当初，不见得自己就准备得很好了，而且家里丈夫和儿子并不太同意她的这个选择。但周围朋友认为，她的英文不错，积极鼓励她参政。她内心从政的想法，就被周围热情支持她的人点燃了。

经验分享

到了今天，袁薇很愿意和年轻一代分享参政经验。

她表示，总体来讲，华裔参政是个不容易的过程。虽然加拿大是多元文化社会，它应该是个包容多元的社会，进步主义社会，但是，个人还是很难改变大的环境。

首先，她认为不要轻易放弃，不要看到大环境不好就放弃。

袁薇认为，长远来说，加拿大还是非常好的一个国家，还是需要多元声音，不要放弃，相信民主理念，大环境不好只是暂时的。

第二，华裔参政一定要把自己放在加拿大人的位置上，不要有投机的心理，需要长期回馈社会，从一点一滴做起，从了解社会和政党的运作开始，水到渠成很重要。

第三，团结其他族裔的朋友，不要只靠华裔的票。要诚实从自己的理念出发，而不要单纯关注选票而迎合一些选民。首先是做人，再做一个候选人。

第四，语言过关，尤其是非加拿大出生的候选人，不然会吃亏，会无法表达你想表达的概念。

最后，袁薇特别提醒华裔，政治影响人生活的方方面面，比如加中关系，养老政策，或是托儿政策等，华裔应该继续参政、投票，不然你会被其他人，一些你不喜欢的人代表了。