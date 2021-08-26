喀布尔机场外发生两起爆炸，加拿大已结束阿富汗撤离行动

美国五角大楼发言人约翰·柯比（John Kirby）在推特上说，一起爆炸发生在机场的 Abbey Gate，在附近的巴伦酒店 （Baron Hotel）也发生了 至少一次 爆炸，导致美国人和平民伤亡。

路透社联系的一名塔利班官员称，最初数字是有 13 人死亡，其中包括儿童，并称有塔利班人员受伤。

喀布尔机场外发生爆炸，受伤者涌入医院。 照片：asvaka news via reuters / ASVAKA NEWS

英军美军

英国伦敦时报（Times of London）的记者拉里萨·布朗（Larisa Brown）在推特上说，英国国防部消息人士称，巴伦酒店附近发生了两起爆炸，英国军队当时在那里进行撤离行动。

Sky News 的记者黛博拉·海恩斯 (Deborah Haynes) 也在推特上写道，巴伦酒店附近发生了爆炸，随后是枪声，然后在 Abbey Gate 附近又发生了第二次爆炸。

英国军方表示，英国士兵中无人受伤。

《华尔街日报》（Wall Street Journal）驻阿富汗记者 Dion Nissenbaum 称，美国海军陆战队有人员在爆炸中受伤。

加拿大军队无人伤亡

在渥太华，加拿大国防部证实，仍在喀布尔机场的一小队加拿大士兵中没有人员伤亡，加拿大军队刚刚正式结束了在喀布尔机场的撤离行动。

美国、加拿大、英国等国家从喀布尔机场撤离本国公民和阿富汗人。 照片：La Presse canadienne / AP/Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps

加拿大国防部代理参谋长韦恩·艾尔将军 （Gen. Wayne Eyre）在周四的新闻发布会上说，加拿大的最后一个撤离航班于当地时间星期四早上 7 点左右从喀布尔机场起飞。

他说，过去几个小时内，约有 1,000 名将在加拿大定居的阿富汗人乘坐两架飞机从喀布尔撤离，一架飞机由加拿大运营，另一架由美国运营。

加拿大移民、难民和公民部今天早上发出的通知说，疏散行动已经完成， 目前，没有进一步的疏散航班安排。

自从 8 月 14 日塔利班占领喀布尔以来，加拿大军队从喀布尔撤离了 3,700 多人。

各国谴责恐怖袭击

唐宁街证实，英国首相鲍里斯·约翰逊 （Boris Johnson）于周四召开危机会议。

美国一位不愿透露姓名的官员说，美国总统乔·拜登 （Joe Biden ）在白宫的危机处理情况室里，听取了事态发展的简报。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 在推特上发表评论说，我强烈谴责这次可怕的恐怖袭击 (...) 我们的首要任务仍然是尽快将尽可能多的人疏散到安全的环境中。

今天早些时候，包括美国、澳大利亚和英国在内的几个西方国家因恐怖主义威胁而呼吁本国公民尽快离开喀布尔机场。

（CBC，Radio-Canada）