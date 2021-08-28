加拿大大选投票需要记住的日子

如果您不想错过投票，以下是一些重要的日期。

若想亲自投票，可以选择在 9 月 20 日大选日去投票站投票，也可以选择在 9 月 10 日至 13 日期间提前投票。

若想通过邮寄方式投票，则应该在 9 月 14 日之前申请这一程序，并在规定时间之前将填好的选票寄回投票指南中的回邮地址。

9 月 20 日： 大选日

9 月 20 日（星期一）大选日，加拿大每个投票站都会开放 12 小时，但时间因时区而异：

纽芬兰时区： 上午 8:30 至晚上 8:30

大西洋时区： 上午 8:30 至晚上 8:30

东部时区： 上午 9:30 至晚上 9:30

中部时区： 上午 8:30 至晚上 8:30

山地时区： 上午 7:30 至晚上 7:30

太平洋时区：上午 7:00 至晚上 7:00

加拿大选举局 （Election Canada）表示，确切的投票时间以及指定的投票站地址将印在邮寄给选民的信息卡上，在加拿大选举局网站 （新窗口）的选民信息服务页面上也会公布。

加拿大的投票箱。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

9 月 10 日至 13 日：提前投票日

希望在大选日之前进行提前投票的人，可以在 9 月 10 日至 13 日 （星期五 - 星期一）期间去提前投票站投票，这四天投票站的开放时间是从上午 9:00 至晚上 9:00 。

在选民信息卡上，以及加拿大选举局网站 （新窗口）上，有各省各地区提前投票站的地址。

9 月 14 日：邮寄投票申请截止日

希望通过邮寄方式投票的人必须在北美东部时间 9 月 14 日下午 6 点之前在线申请，或在此截至期限前与当地的加拿大选举局办 （新窗口）公室进行联系，并需在规定时间内寄回选票。

加拿大选举局预测今年邮寄投票的人数会大幅增加。 照片：Associated Press / Glen Stubbe

（Winston Szeto （新窗口） · CBC News ）