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PEI 海边来鲨鱼，海滩被暂时关闭

达尔豪斯大学的研究人员 Fred Whoriskey 将加拿大大西洋沿岸大白鲨增多归因于圣劳伦斯湾生态系统的健康状态。

达尔豪斯大学的研究人员 Fred Whoriskey 将加拿大大西洋沿岸大白鲨增多归因于圣劳伦斯湾生态系统的健康状态。

照片：Neil Hammerschlag

RCI

在加拿大爱德华王子岛省 （PEI）的海滩 Basin Head beach ，星期三（8 月 25 日）下午海域中可能来了鲨鱼，海滩一度被关闭，游客们也受到了一定惊吓。

加拿大广播公司报道说，中午过后，救生员在受监管的海滩区域以东、离岸约 100 至 200 米处发现有鲨鱼翅几次露出水面。

救生员 Matt Smith 说，救生员们冷静、有条不紊地让每个在水里的人离开了水域，目前尚不清楚当时有多少人在海滩上。

本月发生袭击事件

加拿大大西洋海域中大白鲨不断增多。

加拿大大西洋海域中大白鲨不断增多。

照片：La Presse canadienne / Massachusetts Shark Research Program / Atlantic White Shark Conservancy

今年 8 月中旬，大西洋省份新斯科舍省的一名妇女在玛格丽岛 （Margaree Island）附近遭到鲨鱼袭击并受伤，据信袭击她的是一条大白鲨 （great white shark）。

这名 21 岁女子被空运到医院抢救，她的伤势相当严重。

自 1870 年以来，加拿大的水域就没有发生过鲨鱼的袭击事件。

白鲨数量增加

总部在美国的鲨鱼追踪组织 Ocarch 表示，加拿大 PEI 附近海域的白鲨数量正在增加。

Ocarch 的首席科学家 Bob Heuter 说：我们观察到的白鲨数量有所增多。

他表示，由于美国和加拿大都采取了鲨鱼保护措施，鲨鱼数量正在增长，而气候的变化也是一个因素。

Bob Heuter 说：随着海水水温升高，鲨鱼可能会向北转移

Arturo Chang （新窗口） · CBC News ）

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