PEI 海边来鲨鱼，海滩被暂时关闭

加拿大广播公司报道说，中午过后，救生员在受监管的海滩区域以东、离岸约 100 至 200 米处发现有鲨鱼翅几次露出水面。

救生员 Matt Smith 说，救生员们冷静、有条不紊地让每个在水里的人离开了水域，目前尚不清楚当时有多少人在海滩上。

本月发生袭击事件

加拿大大西洋海域中大白鲨不断增多。 照片：La Presse canadienne / Massachusetts Shark Research Program / Atlantic White Shark Conservancy

今年 8 月中旬，大西洋省份新斯科舍省的一名妇女在玛格丽岛 （Margaree Island）附近遭到鲨鱼袭击并受伤，据信袭击她的是一条大白鲨 （great white shark）。

这名 21 岁女子被空运到医院抢救，她的伤势相当严重。

自 1870 年以来，加拿大的水域就没有发生过鲨鱼的袭击事件。

白鲨数量增加

总部在美国的鲨鱼追踪组织 Ocarch 表示，加拿大 PEI 附近海域的白鲨数量正在增加。

Ocarch 的首席科学家 Bob Heuter 说： 我们观察到的白鲨数量有所增多。

他表示，由于美国和加拿大都采取了鲨鱼保护措施，鲨鱼数量正在增长，而气候的变化也是一个因素。

Bob Heuter 说： 随着海水水温升高，鲨鱼可能会向北转移 。

（Arturo Chang （新窗口） · CBC News ）