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PEI 海边来鲨鱼，海滩被暂时关闭
在加拿大爱德华王子岛省 （PEI）的海滩 Basin Head beach ，星期三（8 月 25 日）下午海域中可能来了鲨鱼，海滩一度被关闭，游客们也受到了一定惊吓。
加拿大广播公司报道说，中午过后，救生员在受监管的海滩区域以东、离岸约 100 至 200 米处发现有鲨鱼翅几次露出水面。
救生员 Matt Smith 说，救生员们冷静、有条不紊地让每个在水里的人离开了水域，目前尚不清楚当时有多少人在海滩上。
本月发生袭击事件
今年 8 月中旬，大西洋省份新斯科舍省的一名妇女在玛格丽岛 （Margaree Island）附近遭到鲨鱼袭击并受伤，据信袭击她的是一条大白鲨 （great white shark）。
这名 21 岁女子被空运到医院抢救，她的伤势相当严重。
自 1870 年以来，加拿大的水域就没有发生过鲨鱼的袭击事件。
白鲨数量增加
总部在美国的鲨鱼追踪组织 Ocarch 表示，加拿大 PEI 附近海域的白鲨数量正在增加。
Ocarch 的首席科学家 Bob Heuter 说：
我们观察到的白鲨数量有所增多。
他表示，由于美国和加拿大都采取了鲨鱼保护措施，鲨鱼数量正在增长，而气候的变化也是一个因素。
Bob Heuter 说：
随着海水水温升高，鲨鱼可能会向北转移。
（Arturo Chang （新窗口） · CBC News ）