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特鲁多承诺将对加拿大的大银行和保险公司加税

加拿大自由党领袖特鲁多 （Justin Trudeau）正在全国各地进行竞选活动。

加拿大自由党领袖特鲁多 （Justin Trudeau）正在全国各地进行竞选活动。

照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

RCI

自由党领袖贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 星期三（8月25日）表示，由他领导的连任政府将提高加拿大« 最大和最赚钱 »的金融服务公司支付的公司税，以帮助支付他承诺的数十亿加元的住房计划。

在不列颠哥伦比亚省萨里 （Surrey）市的竞选活动中，特鲁多对记者说，加拿大的大银行和保险公司比几乎所有其他行业的公司都从 COVID-19 危机中恢复得更好，应该支付更多费用，来帮助抵消疫情后雄心勃勃复苏计划的成本。

对大银行增税 3个百分点

特鲁多表示，如果重新当选，自由党政府将把所有收入超过 10 亿加元的银行和保险公司的企业所得税税率提高 3 个百分点，从 15％提高到 18％，以 支持加拿大中产阶级实行拥有住房的目标。

本周二，特鲁多宣布了一项三点住房计划，该计划旨在为加拿大人提供更多的购房资金支持，增加住房供应，并制定购房者权利法案（Home Buyers' Bill of Rights），禁止盲目竞标等房地产行为。

加拿大复苏红利

特鲁多今天还表示，自由党若连任，还将建立一个名为 加拿大复苏红利Canada recovery dividend）的计划，迫使大的金融机构 在今后四年为加拿大的复苏贡献更多

虽然有关这一 红利的细节仍很少，但自由党表示，银行和保险公司必须支付的金额将在未来几个月与金融机构监管局协商决定，并将在四年内征收。

自由党说，从 2022-23 财年开始，这两项举措将在今后四年内每年至少产生 25 亿加元的收入。

特鲁多说，银行得到了意外之财，因为慷慨的政府救济计划支持了受疫情影响的加拿大人，从而使人们的储蓄增加、家庭债务下降和拖欠贷款减少。

新民主党领导人贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）一直在敦促特鲁多控制银行在这场健康危机期间向客户收取的费用。新民主党要求政府暂时阻止银行对抵押贷款收取利息，并削减小企业为处理付款而支付的信用卡费用。

保守党领袖艾林·奥图尔 (Erin O'Toole) 也承诺将对大银行采取行动。 在上周发布的竞选纲领中，保守党承诺，若保守党当选，则将通过立法允许金融科技公司 与银行进行更多竞争，将命令竞争局调查银行收取的费用，并要求投资管理费更加透明，以便 “老年人和储蓄者不被宰割” 。

John Paul Tasker （新窗口） · CBC News）

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