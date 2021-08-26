特鲁多承诺将对加拿大的大银行和保险公司加税

在不列颠哥伦比亚省萨里 （Surrey）市的竞选活动中，特鲁多对记者说，加拿大的大银行和保险公司比几乎所有其他行业的公司都从 COVID-19 危机中恢复得更好，应该支付更多费用，来帮助抵消疫情后雄心勃勃复苏计划的成本。

对大银行增税 3个百分点

特鲁多表示，如果重新当选，自由党政府将把所有收入超过 10 亿加元的银行和保险公司的企业所得税税率提高 3 个百分点，从 15％提高到 18％，以 支持加拿大中产阶级实行拥有住房的目标。

本周二，特鲁多宣布了一项三点住房计划，该计划旨在为加拿大人提供更多的购房资金支持，增加住房供应，并制定购房者权利法案（Home Buyers' Bill of Rights），禁止盲目竞标等房地产行为。

加拿大复苏红利

特鲁多今天还表示，自由党若连任，还将建立一个名为 加拿大复苏红利 （ Canada recovery dividend ）的计划，迫使大的金融机构 在今后四年为加拿大的复苏贡献更多 。

虽然有关这一 红利 的细节仍很少，但自由党表示，银行和保险公司必须支付的金额 将在未来几个月与金融机构监管局协商 决定，并将在四年内征收。

自由党说，从 2022-23 财年开始，这两项举措将在今后四年内每年 至少 产生 25 亿加元的收入。

特鲁多说，银行 得到了意外之财 ，因为慷慨的政府救济计划支持了受疫情影响的加拿大人，从而使人们的储蓄增加、家庭债务下降和拖欠贷款减少。

新民主党领导人贾格米特·辛格 （Jagmeet Singh）一直在敦促特鲁多控制银行在这场健康危机期间向客户收取的费用。新民主党要求政府暂时阻止银行对抵押贷款收取利息，并削减小企业为处理付款而支付的信用卡费用。

保守党领袖艾林·奥图尔 (Erin O'Toole) 也承诺将对大银行采取行动。 在上周发布的竞选纲领中，保守党承诺，若保守党当选，则将通过立法允许 金融科技公司 与银行进行更多竞争，将命令竞争局调查银行收取的费用，并要求投资管理费更加透明，以便 “老年人和储蓄者不被宰割” 。

（John Paul Tasker （新窗口） · CBC News）