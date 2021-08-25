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加拿大军队在喀布尔的撤离行动接近尾声
RCI
特鲁多政府于周三 （8 月 25 日）证实，加拿大军方正准备结束在喀布尔国际机场进行了数天的对加拿大公民和阿富汗人的撤离行动。
加拿大国防部长哈吉特·萨詹 (Harjit Sajjan) 承认，控制机场的美国打算在 8 月 31 日结束行动，参与空运的其他 12 个盟国必须提前离开
加拿大国防部长以机场的情况每时每刻都在变化为由，拒绝提供有关航班数量、加拿大计划撤离人数等方面的具体信息。
然而，根据加拿大广播公司获得的来自政府消息人士的说法，加拿大军队只有 24 到 48 小时来完成在阿富汗的撤离行动。
加拿大已撤离约 2,700 人
加拿大移民部长马尔科·门迪奇诺 (Marco Mendicino) 表示，自从 8 月 14 日塔利班占领喀布尔以来，加拿大军队的航班已撤离了 2,700 多名加拿大公民以及有可能遭到塔利班报复的阿富汗人。
这些阿富汗人包括曾经给加拿大军队工作的人 （口译员、司机等）、人权活动人士、妇女权利活动家、LGBT 成员。
本周二 （ 8 月 24 日），在从喀布尔起飞的一架加拿大飞机上载有 535 名乘客，其中包括加拿大人、将在加拿大定居的阿富汗人，以及其他将转到第三国定居的人。
（CBC，Radio-Canada）