加拿大军队在喀布尔的撤离行动接近尾声

加拿大国防部长哈吉特·萨詹 (Harjit Sajjan) 承认，控制机场的美国打算在 8 月 31 日结束行动，参与空运的其他 12 个盟国必须提前离开

加拿大国防部长以机场的情况每时每刻都在变化为由，拒绝提供有关航班数量、加拿大计划撤离人数等方面的具体信息。

加拿大国防部长哈吉特·萨詹 (Harjit Sajjan)。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

然而，根据加拿大广播公司获得的来自政府消息人士的说法，加拿大军队只有 24 到 48 小时来完成在阿富汗的撤离行动。

加拿大已撤离约 2,700 人

加拿大移民部长马尔科·门迪奇诺 (Marco Mendicino) 表示，自从 8 月 14 日塔利班占领喀布尔以来，加拿大军队的航班已撤离了 2,700 多名加拿大公民以及有可能遭到塔利班报复的阿富汗人。

这些阿富汗人包括曾经给加拿大军队工作的人 （口译员、司机等）、人权活动人士、妇女权利活动家、LGBT 成员。

本周二 （ 8 月 24 日），在从喀布尔起飞的一架加拿大飞机上载有 535 名乘客，其中包括加拿大人、将在加拿大定居的阿富汗人，以及其他将转到第三国定居的人。

（CBC，Radio-Canada）