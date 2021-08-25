对美国人重开边境后，前来加拿大的旅客翻了一番

据加拿大政府统计，8 月 9 日至 15 日，有 218,732 名非商业旅客通过陆路进入加拿大, 比前一周的 103,344 人增加了 111%。

从美国入境安省的人数最多

从人数来看，出于商业或非商业原因入境人数最多的地区是安大略省，这一周从美国入境加拿大安省的人数为 206,783 人，比前一周增加了 54%。

太平洋地区的入境人数排在第二，商业和非商业过境人数从前一周的 从 29,530 人次达到 52,875 人次，比前一周增加 79%。

加拿大2021年8月9日对完全接种疫苗的美国人开放边境，大量美国人立即开车前来加拿大。 照片：Associated Press / Elaine Thompson

入境人数增幅

从增幅来看，8 月 9 日至 15 日, 过境人数比例增加最大的是大西洋地区，那里的商业和非商业过境人数上升了 89%，从 8,282 人次增加到 15,711 人次。

魁北克省的过境人数上升了 66.4%，从 20,278 人增加到 33,758 人。

平原省份的增长百分比最小，增幅为 31.6%，商业和非商业过境人数从前一周的 17,819 人 升至 23,454。

（CBC）