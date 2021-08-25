东京残奥会第一天：加拿大选手赢得两枚铜牌

Keely Shaw

星期三（ 8 月 25 日），加拿大运动员 Keely Shaw 首先为加拿大赢得了在东京残奥上的第一枚奖牌，她在女子 C4 级 3000 米个人追逐赛中获铜牌。

加拿大运动员 Keely Shaw 在东京残奥女子 C4 级 3000 米个人追逐赛中获铜牌。 照片：Cycling Canada / Jean - Baptiste Benavent , Ivan Rupes

27 岁的 Keely Shaw 来自萨斯喀彻温省，现定居萨斯卡通 （Saskatoon）市，这是她第一次参加残奥会，就以 3 分 48.342 秒的成绩赢得了铜牌。

Aurélie Rivard

接着，加拿大游泳运动员 Aurélie Rivard 在女子 S10 级 50 米自由泳决赛中又为加拿大夺得一枚铜牌。

东京残奥会上，加拿大游泳运动员 Aurélie Rivard 在女子 S10 级 50 米自由泳决赛中夺得铜牌。 照片：Radio-Canada

25 岁的 Aurélie Rivard 来自魁北克省的 Saint-Jean-Sur-Richelieu 市，现定居蒙特利尔市，她已经多次在国际大赛中获得奖牌，并曾经在之前的两次残奥会上共获得 3 枚金牌和 2 枚银牌。

在2020 东京残奥会上，她以 28.11 秒的成绩赢得了自己的第 6 枚残奥会奖牌。

加拿大选手 Aurélie Rivard 在 2016 里约残奥会上夺得 3 金 1 银。 照片：Radio-Canada

（Christine Rankin （新窗口） · CBC Sports）