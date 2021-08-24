BC省恢复室内戴口罩规定，魁省开学后也要求学生戴口罩

新恢复的口罩规定于本周三 （8 月 25日）开始实行，BC 省所有 12 岁以上的人在杂货店、餐馆、酒吧、公共交通工具、出租车和向公众提供服务的办公楼内必须戴口罩。

在周二 （8 月 24 日）的新闻发布会上，BC 省卫生官邦妮·亨利（ Bonnie Henry ）医生宣布，将重新恢复在 7 月取消的这一规定。

她引用了 BC 省不断上升的新增病例，说 现在仍然需要采取一定措施 。

魁省大部分地区要求学生戴口罩

今秋开学后魁北克省大部分地区将要求学生在课堂等室内场所戴口罩。 照片：Getty Images / FatCamera

魁北克省也表示，今年秋季开学后将要求九个地区 （Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Capitale-Nationale, Outaouais, Estrie 和 Mauricie）的学生在学校室内时始终佩戴口罩。

魁省教育部长让-弗朗索瓦·罗伯热 (Jean-François Roberge) 说，这不是我们所希望的情况， 但这是一项预防性和审慎的措施。

在魁省的其他地区，学生们在校车上和学校的公共区域都需要戴口罩。

（CBC）