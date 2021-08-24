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BC省恢复室内戴口罩规定，魁省开学后也要求学生戴口罩
不列颠哥伦比亚（BC）省正在恢复强制要求在室内公共场所戴口罩的规定，并将要求 4 年级以上的学生今年秋季在学校里戴口罩。
新恢复的口罩规定于本周三 （8 月 25日）开始实行，BC 省所有 12 岁以上的人在杂货店、餐馆、酒吧、公共交通工具、出租车和向公众提供服务的办公楼内必须戴口罩。
在周二 （8 月 24 日）的新闻发布会上，BC 省卫生官邦妮·亨利（ Bonnie Henry ）医生宣布，将重新恢复在 7 月取消的这一规定。
她引用了 BC 省不断上升的新增病例，说
现在仍然需要采取一定措施。
魁省大部分地区要求学生戴口罩
魁北克省也表示，今年秋季开学后将要求九个地区 （Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, Capitale-Nationale, Outaouais, Estrie 和 Mauricie）的学生在学校室内时始终佩戴口罩。
魁省教育部长让-弗朗索瓦·罗伯热 (Jean-François Roberge) 说，这不是我们所希望的情况， 但这是一项预防性和审慎的措施。
在魁省的其他地区，学生们在校车上和学校的公共区域都需要戴口罩。
（CBC）