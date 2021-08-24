加拿大在第 4 波 COVID-19 疫情中的表现取决于 3 个关键因素

1. 疫苗接种率

尽管起步缓慢，但加拿大很快成为世界上接种 COVID-19 疫苗最广泛的国家之一。

加拿大现在约有 63% 的人口完全接种了疫苗，而且这个数字还在继续上升。

萨斯卡通市萨斯喀彻温大学（University of Saskatchewan）疫苗和传染病组织 (VIDO) 的病毒学家艾莉森·凯尔文 (Alyson Kelvin ) 表示，加拿大相对较高的免疫接种率是个好迹象。

她说， 统计数据表明，与其他国家相比，我们的覆盖范围似乎更好，这将是我们最大的保护源，我们给这么多人接种了疫苗，将能阻断病毒的传播链 .

加拿大的疫苗接种率为世界上最高的之一。 照片： CBC

虽然高疫苗接种率并没有完全抑制世界其他地区的 COVID-19 感染，但与早期相比，已经明显减少了严重病例。

哈密尔顿市麦克马斯特大学 （McMaster University）的传染病和免疫学副教授马修·米勒说， 加拿大尽可能提高疫苗接种率是至关重要的，要鼓励那些仍然犹豫不决的人，在某些情况下甚至强制接种疫苗，尤其是在说服年轻群体方面。

2. 延打第二剂、混打不同疫苗

加拿大的疫苗接种策略在几个方面都相当非正统，有些加拿大人接种了两针不同的疫苗，有些人打第一针和第二针的时间间隔很长。

当时，这些做法激起了很大争议。

麦克马斯特大学的马修·米勒也是加拿大国际免疫咨询委员会的成员，他说，加拿大采取的独特方法， 即允许人们在远超出指导方针的时间段内 （最长间隔 4 个月）打第二针，现在看来可能比两针接得近要更好。

他说，混打疫苗，第二针晚些打，产生的总体免疫效果看来更好。

3. 公共卫生措施和限制

卫生专家们建议人们继续维持勤洗手、戴口罩等卫生措施。 照片： Getty Images / Justin Setterfield

在争取让更多加拿大人接种疫苗的同时，多位专家指出，需要采取一定的公共卫生措施来控制病例增长，这不一定是全面封锁，而是一定程度的限制。

这意味着加拿大人应继续维持现已熟知的基本预防措施：戴口罩、保持人与人距离、避免大型聚会和拥挤的环境。

（Lauren Pelley （新窗口） · CBC News）