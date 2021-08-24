开幕式于北美东部时间早上 7 点开始，加拿大广播公司的 CBC TV, CBC Gem, CBC Sports app 和 CBC Sports website （新窗口）. 播出开幕式实况。

加拿大队

普莉希拉·加涅（Priscilla Gagné）是加拿大队的国旗手，这是这位残疾人柔道运动员第二次参加奥运会。

她在入场前对加拿大广播公司表示， 这是令人难以置信的荣誉，令人兴奋。

35 岁的普莉希拉·加涅出生在安大略省的萨尼亚 （Sarnia）市，现居住在蒙特利尔，她是参加东京残奥会的 128 名加拿大人之一，加拿大运动员将在 18 个项目角逐奖牌。

加拿大运动员 Charles Moreau 参加东京残奥会。 照片：Radio-Canada / Philippe Grenier

阿富汗运动员缺席

周二开幕式前，日本航空自卫队 （Japan Air Self-Defence Force）的特技飞行队 蓝色动力 （Blue Impulse）飞越东京的天空，留下了残奥会标志颜色的红色、蓝色和绿色的轨迹。

这次残奥会总共有 4,400名运动员参加比赛，一些国家，包括不丹、圭亚那、马尔代夫、巴拉圭、圣文森特和格林纳丁斯在内，是第一次派出运动员参加残奥会。

阿富汗原定有两名运动员参加比赛 - 残疾人跆拳道运动员 Zakia Khudadadi 和铁饼运动员 Hossain Rasouli，但在最近阿富汗局势变化后他们无法前往东京。

东京残奥会开幕式。 照片：Getty Images / Alex Pantling

（CBC Sports）