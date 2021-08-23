加拿大导演贾宥廷 ：《哭悲》原本是我想送给台湾的礼物

在蒙特利尔奇幻电影节(Fantasia Festival)上，看到了加拿大导演贾宥廷（Rob Jabbza)处女作、丧尸片《哭悲,The Sadness》—— 这部片子因极度的暴力和血腥引发争议。

而这部台湾出品的电影，导演是来自安大略密西沙加市的贾宥廷（Rob Jabbza）。

之前，这部电影刚入选洛迦诺电影节（Locarno Film Festival）非竞赛单元，除了奇幻电影节，它也被邀请出席北美和欧洲多个类型片电影节，可见影片某些潜质受到了瞩目。

《哭悲》导演、加拿大人贾宥廷（Rob Jabbza） 照片：Radio-Canada / submitted by The Sadness

新冠疫情下产生的影片

这部片子能够拍成，起因就是新冠疫情。

贾宥廷介绍说，最初，台湾的新冠疫情控制得很好的，基本上，就是台湾在看着世界其他地方的疫情发展，并不觉得是个大的担忧。

他和制片人商量，这段时间，好莱坞也关闭了，如果我们来拍一部和疫情相关的电影，几乎是没有什么竞争的。当时制片人对他的要求就是，写一个与疫情相关的电影。

贾宥廷当时觉得，影片制作经费不高，不如拍一部非常紧张、很暴力残忍的电影，来展现人性中的悲伤悲哀 —— 于是就写成了这部 疫情、病毒、僵尸、人类失去人性与理性、血腥、残忍的剧本 。

我想拍摄一部影片，受到某种病毒感染，激发出人性最恶的一面。《哭悲》最终在国际影坛引发了更大的反响，让我觉得，这次疫情的影响是全球化的。我感觉，《哭悲》的内核是孤单。世界上有很多人无法与人沟通，无论是友情还是性，他们对人生整体产生沮丧，对社会体系产生绝望，而有一天，病毒令这一切情绪得以释放，让内心的愤怒和不满，让人性恶以某种形式被激发出来，让他们觉得找到了人生的意义和目标所在。 贾宥廷

电影的背景是，疫情发生已经一年多了，大家开始变得麻木，不再相信病毒有突变，带来更大灾害。电视上，病毒学家和政客在讨论，不要把病毒政治化。但某天早晨，一对台湾年轻情侣，俊喆和凯婷，在商量着要去哪里度假。但当俊喆把凯婷送到地铁站，一切日常开始大不同：变异病毒开始攻击人的大脑，令人变成具有暴力、性暴力的僵尸。而这对情侣也遭遇了不可逆转的考验。

为什么叫做《哭悲，The Sadness》？

贾宥廷解释说，最初，剧本的设计是，一个人如果受到了病毒感染，其症状是突然大哭 —— 然后，这个设计在实际拍摄的没有进行下去，我就想着，可能到最后需要换个名字。

但是，等到拍摄女主角的结局，我才意识到标题可以留下来，因为电影的结局伴随着凯特的绝望、忧郁和失望的爆发。 她被悲伤淹没。

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如何看待暴力镜头？

贾宥廷接受加广中文访问时表示，你可能会觉得这部片子太血腥暴力，但他在拍摄过程中，却是时常提醒自己不要 跨过红线 。

他表示，片中有些部分，我采取了回避直面血腥的方式，不去渲染 —— 而是以相对严肃的方式来对待暴力镜头，它的总体还是很压抑的。

我给台湾送上的一份礼物

我想说，这部片子可能不是为台湾观众拍摄的，但却是我为台湾拍摄的。我希望人们提起这部片子是会说，噢，那部特疯狂的电影，是哪里拍的？噢，是来自台湾 —— 这是我能给台湾的最好的礼物。 贾宥廷

但很遗憾，影片在台湾的票房和口碑并不算好，片子中的暴力、血腥程度，以及被指责厌女的部分，令很多观众感到不适，也引发了争议和批评。

而我们的访问进行时，他给我的一条独家是，这部电影刚被 金马奖 拒绝。

贾宥廷认为，这个状态可能是因为宣传和发行，不知道拿这部电影怎么办。也可能是，台湾恐怖片的历史或者观影者形成的口味，不是这一类型的。

不过，他很高兴，自己的处女作能够进入瑞士洛迦诺电影节，也在距离故乡不远的蒙特利尔放映。接下来，还获邀去欧洲和北美其他的类型片电影节。

他说，这点上，我觉得很幸运，也希望借着国际影坛的承认，能让台湾观众重新认识这部片子。

相比起备受赞扬的韩国电影《尸速列车》，《哭悲》也有爱和人性的主线，两位主角之间的爱情很温暖，人们竭力想保住理智，但病毒袭击之下，是否可以做到，这部片子给了个更阴暗的答案。

三位主演可圈可点

这部片子之所以立得起来还有个重要因素，三位主要演员的表现都非常不错。比如两位年轻演员朱轩洋和雷嘉汭（Regina Lei），以及配角王自强。

贾宥廷说，选择雷嘉汭是因为她有一张令人想要冲上银幕去保护她的面孔。影片中的两场重头戏，她的演技投入生动，具有爆发力，不像是第一次担纲大银幕的00后演员。

贾宥廷说，当雷嘉汭完成影片最后一个镜头，他被她的表演深深打动。那一刻，他觉得，这部电影是可信的。

影片当中最出彩的还要数中年生意人的扮演者王自强，他的造型和表演令人有毛骨悚然的感觉 —— 贾宥廷之前曾希望，打造一个令人印象深刻的丧尸反派，看来很是成功。

贾宥廷说，他很感谢王自强，因为他的资历和经验，在片场给了年轻演员很多指导，起到了表演导师的作用。

片中经典的反派丧尸（持斧头的人）由王自强饰演。 照片：Radio-Canada / submitted by The Sadness

加拿大人如何执导一部中文片？

整个电影的拍摄听上去异乎寻常的顺利。贾宥廷去年五月份开始写剧本，六月、七月开始进入筹备、挑选演员，在八月份开拍，十月份开始由他来进行剪辑以及后期的制作。然后，今年一月份，片子已经在台湾上映了。

他表示，尽管自己在台湾超过了十年，但中文讲得并不好。他的剧本是用英文完成，然后找人翻译成了中文，包括当中有闽南语的部分。

他的感觉上，这样的翻译还是令原本的意思有流失的，比如一些笑话或脏话。

所以在拍摄现场，他对演员说，可以把剧本当作一个指导，然后，以你理解的角色和需要表达的场景来实现。

他说，确实有感觉，当中的语言部分是受到限制的，所以，它里面没有大段大段的台词，或是以台词来带动细节，而我更看重的是情绪的表达。

贾宥廷介绍说，自己计划中的第二部片子依然会在台湾拍摄，可能会在中部或南部，可能会是英语。

在台湾成长为电影导演

贾宥廷来自加拿大最大省份安大略省的密西沙加市。2008年一个偶然的机会前往台湾，原本打算待上六个月 —— 结果，却在台湾生活超过了十年，并且成了电影导演，这更是他始料不及的。

他说，我那时只有25岁，前往台湾。就是年轻，做事很冲动，想去冒险。我有几个朋友，在台湾街头做涂鸦，我就是想，很酷，可以待个几个月，记录一下他们的状况。

他说，后来我感觉，在台湾，不需要像在多伦多那样工作很长时间，就能维持开销。我有很多时间给我自己，做我想做的事情，就像是在大学里那样的生活方式。

之后，他开始加强自己的动画制作技能，也做商业广告，做自由职业者，然后有了不错的工作，和这个圈子的联系也多起来了。