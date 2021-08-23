疫情的意外副作用：加拿大人的还债速度三十年未见

信用卡债务是非房贷债务的主要组成部分。加拿大统计局的报告说，从2020年2月至2021年1月底，加拿大人的信用卡债务减少了18%。如果你知道自千禧年以来，加拿大人欠各大信用卡公司的钱每一年都在增加，而且平均增幅高达20%， 你就会理解这是怎样的奇观。

2021年的头一个月，加拿大人的信用卡债务为906亿加元。到今年一月份，这个数字降到了740亿，为1999年以来的最大降幅。

新冠疫情开始后，各级政府的各种补贴项目使加拿大人的家庭收入并没有受到太大影响。但是封城防疫措施却使人们花钱的地方减少了。许多人因此利用这个机会还债。尤其令人鼓舞的是，信用评分差的人反而是这段时间偿付债务最多的。

统计数据显示，信用评分低于640的加拿大人的信用卡债务减少了三分之一还多。信用评分高于800的人则把信用卡债务减掉七分之一。

不过，由于疫情期间许多人贷款买房，加拿大人总的债务额仍然增加了。仅在今年4月份，加拿大人的房贷就增加了180亿加元，为有史以来最高月增幅。加拿大人目前的房贷总额超过两万亿加元。

（CBC, Peter Evans, adaptation en chinois par Wei Wu）