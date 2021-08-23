加拿大官员首次证实特种部队在喀布尔机场外执行协助撤离的任务

加拿大政府此前一直拒绝透露特种部队在阿富汗的行动。国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）星期天说，因安全原因，他不能透露加拿大军人在阿富汗活动的具体情况。他唯一能说的是，他们有权见机行事，根据现场情况作出相应的决定。

加拿大将接收两万阿富汗难民。据估计目前有大约六千正在办手续的阿富汗人需要撤离。到目前为止加拿大已撤走1700多人。

不止一个北约国家的军队在机场外协助撤离。德国和美国派出直升飞机接人。法国组织了一个大巴车队，并与塔利班谈判以便让车队获得进入机场的安全通道。

加拿大与盟国达成了一个 空中桥梁协议 ，互相为撤离对方人员提供帮助。因此加拿大的飞机上也有盟国公民和被盟国接受的阿富汗人。

喀布尔机场周围发生了多起枪击和踩踏事件，变得越来越危险。加拿大官员说，特种部队和空军及其他部队将继续一天二十四小时连续工作，直到局势迫使他们停止。

这个说法暗示撤离的窗口正在缩小。正在哈利法克斯竞选的特鲁多星期一也表示，除非塔利班改变立场，否则很难把所有人都成功撤出。

（CBC, Peter Zimonjic, adaptation en chinois par Wei Wu）