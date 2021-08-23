特鲁多承诺拨款60亿加元以增聘7500个家庭医生。

按照今年的财政预算，联邦政府已为医疗系统留出40亿加元。特鲁多今天的承诺增加了20亿。自由党自2015年当政以来，对各省医疗系统的拨款逐年增加，但仍然低于各省政府的要求。新冠疫情使医疗系统不堪重负，患者的等待时间比过去更长。民意调查显示，医疗是这次大选加拿大人最关心的话题之一。

加拿大医疗卫生信息研究所在疫情前公布的数据显示，尽管从全国范围来说，加拿大医生人数的增长率超过了总人口，但是许多省份仍然面临家庭医生不足的问题。以刚刚结束省选的加东省份新斯科舍为例，四年前该省有两万五千人没有家庭医生，现在这个数字已经接近七万。在该省的某些地区，做一个膝关节置换手术要等候大约三年。

特鲁多的主要竞选对手、保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）也提出了把转给各省的医疗拨款每年增加6%的竞选承诺。他同时也表示要让私营医疗服务发挥更大的作用。

弗里兰转发的奥图尔视频引起争议

目前双方正在就这个问题互相抨击。起因是自由党候选人弗里兰（Chrystia Freeland）在自己的推特上转发了一段奥图尔谈医疗的视频。奥图尔说，他支持向更多的营利医疗服务打开大门。他同时也表示，全民医疗体系仍是第一位的。但是弗里兰推特上转发的视频没有包括后一句话。推特因此在这段视频下加上了 manipulated media 的标签。

保守党的律师们要求加拿大选举专员科泰（Yves Côté）对此事进行调查。而自由党认为这个标签是不合适的，正在为此与推特交涉。

特鲁多今天表示，这个转发并无不妥，奥图尔明白无误地在疫情期间支持私营医疗服务和营利医疗服务。自由党贴出了完整的采访，并鼓励所有加拿大人都去听一听。

（CBC, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）