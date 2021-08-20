加拿大的 5 大银行将强制要求员工接种 COVID-19 疫苗

星期五（8月20日），道明银行 TD 在一封电子邮件中通知员工，所有员工都必须在下个月底之前在银行登记他们的疫苗接种状况。

加拿大广播公司 CBC 获得了 TD 首席人力资源官 Kenn Lalonde 的电子邮件，邮件中写道， 从 2021 年 11 月 1 日起，所有进入 TD 工作场所的 TD 同事都必须完成接种政府批准的 COVID-19 疫苗。

CIBC 也通过Blog 向员工发布了类似政策，该政策将于 10 月底生效。

CIBC 负责人员、文化和品牌的 Sandy Sharman 写道， “我们……强烈鼓励 CIBC 团队的每个成员接种疫苗，.. 这是扭转疫情的唯一最佳方式，也是保护家人、朋友和同事的重要方式, …. 我们将要求员工在 2021 年 10 月 31 日之前接种疫苗。

蒙特利尔银行 BMO 的首席人力资源官 Mona Malone 在一封电子邮件中告诉所有员工，由于 Delta 变体的蔓延，将强制要求所有到办公场所工作的员工在 10 月 31 日前完成接种疫苗。

丰业银行 Scotiabank 也在采取类似举措，但尚未对该政策给出具体日期。

加拿大皇家银行 RBC 也将强制接种疫苗，RBC 首席执行官 Dave McKay 在社交媒体平台 LinkedIn 上的一篇帖子中说， 在未来几天和几周内，我们将 [争取] 确任员工的疫苗接种情况，这一措施将从加拿大和美国开始，能完全接种疫苗的人将被要求在 10 月 31 日之前完成接种。

联邦监管的行业将强制员工接种疫苗

一周前，加拿大政府要求联邦监管的行业（包括银行）强制员工接种疫苗，因为由 Delta 变体导致的 COVID-19 病例在继续增加。

波特航空公司 Porter Airlines 和金融集团永明人寿 Sun Life 本周三也采取了类似举措。

最近几天，加拿大许多市政府、大学、多伦多交通委员会 （Toronto Transit Commission ）等公共服务机构也都宣布了类似的疫苗接种规定。

（Pete Evans （新窗口） · CBC News）