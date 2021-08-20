美国将把陆地边境再关闭一个月

星期五 （8 月 20 日）早晨，美国国土安全部证实，美加陆地边境关闭将延长一个月，直到 9 月 21 日。

从 2020 年 3 月到上周，加美陆地边境一直双向关闭，禁止人们进行非必要旅行。

在旅游业的压力下，加拿大特鲁多政府终于在 8 月 9 日对完全接种了疫苗的美国人重新开放了加拿大这边的边境。

然而，美国拜登政府并没有为之所动，在加拿大宣布上述决定 6 天后，美国政府宣布将把美国陆地边境的关闭时间延长到 8 月 21 日。

不过，对陆地边界的限制不适用于航空旅行或商业运输。

加美封关后，一直允许商业运输正常进行。 照片：Radio-Canada / Courtoisie Felix Sieder

第四波疫情来势汹汹

由 Delta 变体推动的第四波 COVID-19 疫情正在席卷美国，特别是在佛罗里达州等疫苗接种率较低的州。

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 表示，美国现在平均每日的新增病例略高于 114,000 例，比前一周增加了 18%。

疫苗接种率较高的加拿大也未能躲过第四波。

过去一周，加拿大的新增病例增加了 37%，现在全国平均每天新增超过 2,000 例，是一个月前的 4 倍之多。

（CBC, Radio-Canada)