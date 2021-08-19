专访大多伦多中华文化中心两位负责人：疫情期坚持为社区服务；推出反种族歧视历史教育项目

整整一年半的新冠疫情隔离政策，每个人都不同程度受到影响。

大多伦多中华文化中心（CCCGT）成立已经超过三十年，它的宗旨之一就是， 推动多元、包容、以及族裔间和谐 。

大疫情期，中华文化中心坚持为社区服务，尤其是在具体帮助老年人方面。

本台专访大多伦多中华文化中心董事会主席林树田先生以及会长陈徐碧瑜女士。

林树田先生：安大略省注册工程师、开发商。为文化中心做义工多年，2000年加入大多伦多文化中心董事局。自去年起，担任董事会主席。

陈徐碧瑜女士：为文化中心做义工超过20年，2006年进入董事局。目前负责整个文化中心的具体项目运作。

反亚裔歧视教育：让大家都有这个意识

疫情期间，针对亚裔的仇视仇恨行动大幅度增长，联邦以及各省政府推出反种族歧视社区项目。

大多伦多中华文化中心设计了一个为期两年的教育课程，让更多的人意识到华裔的历史和现状，了解种族歧视是什么，当中包括了专家课程，以及专题讨论等。

林树田先生介绍说，他们的众志成城活动，与其他十五个华裔社区组织一起，让大家在反针对亚裔的仇恨方面团结在一起。

他说，我们希望有更多年轻人来参与。

陈徐碧瑜女士介绍说，他们目前与几间大学一起做这个项目，包括多伦多大学士嘉堡校区、怀雅逊大学，以及Western University等。

联邦议员陈圣源参加在多伦多举行的反仇视亚裔抗议。（陈圣源提供） 照片：submitted by Shaun Chen

为华裔老人服务，且扩展到其他族裔

陈徐碧瑜女士介绍说，因为这个疫情，文化中心目前还处于关闭状态，从2020年3月一直关闭到现在。

她说，虽然如此，自疫情起，我们的义工团队做了很多为社区服务的事情。比如，去年四、五月间，我们了解到华裔的老人家非常需要口罩，Alen 就带着我们做这件事情。

而在为华裔老人送口罩的时候，他们留意到，老人家们大多数时候只能待在家中。一方面是担心感染新冠病毒，再有，就是担心无辜遭到种族主义霸凌。他们随后发起了一个 一次送一餐 的活动，就是把热菜热饭送给那些无法出门的老人们。

在疫情期，他们总共送餐有上万次了，为2500位老人服务，而且不单单是华裔老人，也有其他族裔的老人。能够吃上热菜热饭，他们都非常开心。

而文化中心大部分的活动也转为网上进行，比如语言、烹饪、书法、中国画、摄影、太极、Yoga，每个星期都有，都是免费的。如果希望参与，可以查看他们的网站 （新窗口）。

如何看待针对亚裔歧视事件增加？

陈徐碧瑜女士表示，自己在加拿大30年，很幸运，之前从来没有受到过歧视。但新冠疫情爆发之后的情形令她意识到，歧视亚裔不仅仅是暴力行动，有时候一个眼神\神情，你也能感觉得到 —— 以前没有这种感觉，但最近感觉到了。

所以，她认为，当务之急，是让年轻一代人明白历史。就像原住民事件一样，需要教育的参与，才能够令人们意识到究竟发生了什么。

而林树田先生介绍说，自己1975年就来到加拿大了，他认为，对亚裔的歧视以前一直都有，只是没有现在这么明目张胆。这不是多伦多或加拿大的问题，而是全球性的问题。

他说，我们推出的众志成城活动 （新窗口），就是希望把种族的问题从教育的角度来进行纠正。

他也表示，大疫情的出现，对反种族主义的一个正面影响是。在短时间内，很多公司和政府有了更多时间处理这类事件，比如一些企业或机构，在过去几个月，成立了专注小组，制定了一系列政策。而政府部门也参与，开始关注事件。

“投资加拿大”以及亚洲文化花园

林树田先生介绍说，联邦政府的”重建更好的加拿大，BUILD BACK BETTER"今年为大多伦多中华文化中心投资280万加币，安大略省政府投资230万加币，加上自己筹集180万加币，总共690万加币，主要用于改建和修建文化中心项目。第一是会加建一个幽静的地方，这样老年人们聚会的长青会，可以有个更宽敞舒适的地方。再有就是，中心的剧院也有多年历史了，很多需要更新，比如音响、灯光、和WI-FI联络等，希望更新的设备能追上潮流。再比如，洗手间会改变为适应伤残人士使用。另一个大项目是修建文化花园。这个项目已经酝酿了30年，过去两年一直在商议，并挑选设计方案。这个亚洲文化花园，希望体现多元，教育，环保，希望建成为一个国家景点。

中华文化中心的未来：培养年轻人接棒

林树田先生表示，过去三十年，大多伦多中华文化中心是一路向好，有很多人的努力在里面，比如上一任董事局主席张怡专博士。但他觉得，中心可以做得更好。

自疫情起，他们开始发展到多远社区，给不同族裔老人提供服务，对年轻人提供资料和教育课程等。

不过，他也承认，和每个机构一样，他们也面临挑战。比如，作为非牟利机构，他们的主要收入来自剧场经营和兴趣班，因此他借这个节目，呼吁社区人士多多捐款，帮助他们做出更多有益于社区的项目 （新窗口）。

两位多年的中华文化中心义工和领导者都谦逊地表示，在为社区服务的同时，自己也学习到很多，并希望 能够为进一步推广中华文化尽绵薄之力 。

此外，他们也称，未来五年到十年，管理层一个重要的任务是，训练一些年轻人，希望下一代可以接棒。

霞光中的大多伦多中华文化中心何伯钊剧场。（摄影：Elton Law) 照片：Radio-Canada / CCCGT Facebook/ Elton Law

采访：梁彦