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加拿大大选竞选活动进入第 5 天
RCI
加拿大大选的竞选活动进入了第 5 天，8 月19 日加拿大主要联邦政党的领导人在全国各地开展竞选 (时间为北美东部时间），从他们的日程安排能够一窥各政党的竞选侧重以及加拿大大选的一些特色：
自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在 BC 省维多利亚市
星期四下午 1 点在位于 4579 Chatterton Way 的退伍军人纪念小屋 （Veterans Memorial Lodge ）宣布对老年人的支持计划。
保守党领袖艾林·奥图尔 （Erin O'Toole）在首都渥太华市
- 上午 9 点举行媒体发布会；
- 下午 18:05 在渥太华威斯汀酒店与新不伦瑞克省省民举行视频市政厅会议。
- 晚上 19:35 在渥太华威斯汀酒店与安大略省省民举行视频市政厅会议。
新民主党领袖贾格米特·辛格（Jagmeet Singh ）在阿尔伯塔省埃德蒙顿市
- 上午 11:30 举行媒体活动。
- 下午 14:00与埃德蒙顿市新民主党候选人 Blake Desjarlais 和 Heather McPherson 在一起参观当地企业。
- 下午 15:50 前往新民主党候选人 Blake Desjarlais 的竞选办公室，并在 7308 112 Ave NW 与支持者见面。
魁北克党团领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰切特（Yves-François Blanchet）在魁北克省
- 上午 9:30 在 Hôpital de Gatineau 举行新闻发布会。
- 上午10:30 在加蒂诺 （Gatineau）市与来自非营利组织 Action Santé Outaouais 的代表会面。
- 下午 14 点在Lachute 市医院 Hôpital de Lachute 举行新闻发布会。
- 下午 15 点与 Lachute 市一个社会儿科中心的主任讨论儿童医疗保健的资金问题。
绿党领袖安娜米·保罗 （ Annamie Paul i）在安大略省多伦多市
- 中午 12:00 至下午 14 点在 Berkeley St. 和 Ontario St. 开展竞选活动。
- 下午 17 点至晚上 19 点在 Bleecker St. 的 Fieldstone Co-op 大楼开展竞选活动。
（CBC）