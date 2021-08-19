加拿大曼尼托巴省将培训原住民妇女进入建筑业

曼省政府本周三 （8 月 18 日）宣布与曼尼托巴省建筑行业委员会 （Manitoba Construction Sector Council ）建立合作伙伴关系，以提供木工、水和废水管理基础设施建设以及矿山钻探方面的培训。

这些领域的劳动力需求强劲，其中包括北部社区正在进行的项目，建筑承包商说他们缺乏当地劳动力。

在温尼伯市曼尼托巴技工与技术学院 （Manitoba Institute of Trades and Technology） 举行的新闻发布会上，曼省负责妇女地位事务的部长凯茜·考克斯 （Cathy Cox）说，仅今年一年曼尼托巴就有 8,000 多名技术工人退休，没有足够的技术工人来填补这些职位空缺。

加拿大曼尼托巴省希望鼓励更多妇女进入建筑业。 照片：iStock / matrixnis

她补充说，有针对性的培训计划将使原住民妇女能够接受新的技能培训，并将在整个职业生涯中继续接受指导和在职培训。

来自 Pinaymootang First Nation、Pimicikamak、Dakota Tipi First Nation 和 York Landing 的原住民妇女都将能参加这一培训项目。

建筑业培训中心

与此同时，在温尼伯市中心附近的麦克菲利普斯街 （Rue McPhillips），曼尼托巴省建筑行业联合会 （Manitoba Building Trades ) 开设了一个新的建筑培训中心。

这个中心设有 5 个班级，通过最新技术提供建筑业多方面的培训，这个项目耗资 1500 万加元，由建筑业的多个工会提供资金。

（Radio-Canada）