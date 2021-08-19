加拿大首席选举官：今年大选投票将是安全的

他今天（8 月 18 日）在渥太华举行的新闻发布会上说： 这些人是你每天能在食品超市遇到的同样的加拿大人，只不过选举是在一个受到控制的环境中进行，可以更严格地采取安全措施。

他说，投票站将遵循各省的公共卫生措施。

加拿大选举局 ( Elections Canada) 表示，为了减少选民和投票工作人员之间的接触，每张桌子将只有一名投票工作人员，他们将坐在有机玻璃屏障后面。

公用的表面将会定期清洁，投票站工作人员将戴上口罩，并提供一次性铅笔，选民也可以自带铅笔。

加拿大将在 9 月 20 日举行联邦大选。 照片：Radio-Canada / Édith Drouin

2021年联邦大选将耗资 6 亿

虽然官员们向加拿大人保证选举将是安全的，但选举的费用也更加昂贵。

首席选举官 Stephane Perrault 表示，2019 年联邦选举花费了纳税人约 5.06 亿加元，而 2021 年的联邦选举将花费 6.12 亿加元，费用增加的部分原因是预计很多人将通过邮寄选票的方式投票。

根据加拿大选举局 ( Elections Canada) 的数据，这次大选预计将有多达 500 万加拿大人通过邮寄方式投票。

2019 年加拿大大选约有 50,000 名选民通过邮寄方式投了票。

加拿大联邦大选将于 2021 年 9 月 20 日举行。

（Peter Zimonjic （新窗口） · CBC News）