BC 省就疫情期间仇恨犯罪增多展开公开调查

BC 省人权专员卡萨里·戈文德 (Kasari Govender) 认为，现实是，仇恨还在，而且还在增长。

2020 年的标志事件是乔治·弗洛伊德 (George Floyd) 和乔伊斯·埃查全 (Joyce Echaquan) 的去世，暴露出美国和加拿大系统中的种族主义问题。

根据加拿大统计局的数据，2020 年在全国范围内，向警方报告的仇恨犯罪比 2019 年增加了 37%。

统计局还说，不列颠哥伦比亚省、安大略省和阿尔伯塔省报告的这些针对少数族裔的犯罪案件增幅最大，数据显示，黑人、亚洲人和原住民受到的影响最大。

BC 省人权专员办公室 （新窗口）表示，这些犯罪的增加凸显了对 BC 省仇恨增多进行调查的迫切需要。

从 2019 年到 2020 年，温哥华市警方报告的仇恨犯罪增加了 97%，针对亚裔的仇恨犯罪案件增加了 717%。

COVID-19 疫情期间，温哥华中国城的石狮被涂上了种族歧视的话。 照片：Offertes par Sarah Ling

公开调查听证会将在网上进行

这项公开调查是不列颠哥伦比亚省人权专员的首次公开调查。

这一调查将持续一年，BC 省人权专员办公室 （新窗口）强调，公众和专家将可以通过线上方式提供证词，以保护他们的隐私，以及他们所经历的创伤。

有关如何参与听证会的程序将会在今年秋季公布。

调查查结束后，人权专员将发布一份最终报告，其中包括对省政府、私营机构、服务提供商和雇主的建议。

最终报告和建议预计在 2022 年下半年发布。

（Chloé Dioré de Périgny （新窗口），Radio-Canada）