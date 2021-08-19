孟晚舟引渡案听证会结束，法官 10 月 21 日可能给出裁决时间

现年 49 岁的孟晚舟是否会被引渡到美国，决定将由加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省最高法院的副首席大法官希瑟·霍姆斯 (Heather Holmes) 做出，但预计数月内都不会有结果。

加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省最高法院的副首席大法官希瑟·霍姆斯 (Heather Holmes) 在孟晚舟引渡案听证会上。 照片：(Jane Wolsak)

在激烈的法庭争辩中，孟晚舟的著名辩护律师团队和由加拿大司法部首席法律顾问罗伯特·弗拉特 (Robert Frater) 领导的检察官团队对这一案件进行了细致入微的分析。

预计在 10 月 21 日之后做出决定

BC 省最高法院副首席大法官希瑟·霍姆斯表示，下次开庭日期定在 10 月 21 日，但她说在 10 月 21 日不会做出裁决，而是会就什么时候做出裁决给出更明确的时间表。

孟晚舟是中国电信巨头华为公司的首席财务官，也是华为创始人、亿万富翁任正非的女儿。

2018 年 12 月 1 日，加拿大警方应美国的要求在温哥华机场逮捕了孟晚舟，当时孟晚舟从香港抵达温哥华机场转机，她本来是要前往墨西哥城，之后再前往阿根廷的。

在以 1000 万加元的保释金获得保释后，孟晚舟一直被软禁在自己位于西温哥华的住宅中。

从 2018 年 12 月到现在，孟晚舟一直被软禁在自己位于西温哥华的住宅中。 照片：Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

8 月 18 日，华为加拿大公司发表声明，说 华为一直相信孟女士是清白的，也一直相信加拿大的司法系统 。

（CBC，Radio-Canada）