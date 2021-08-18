加拿大 7 月通胀率 3.7%，10 年来最高水平

加拿大统计局星期三 （ 8 月 18 日）报告说，7 月份，与新房价格相关的房屋重置成本指数与去年同期相比上涨了 13.7% ，这是自 1987 年以来最快的上涨记录。

家具价格一年来上涨了 13.4%，这在很大程度上与政府今年早些时候对来自中国和越南的软垫产品征收关税有关。

汽车价格上涨也是推高通胀率的主要因素，家用汽车的价格上涨 5.5%。统计局说，这主要是因为全球半导体芯片短缺。

食品价格上涨了 1.7%，涨幅在近期内大幅放缓。

在食品类别中，肉类价格上涨 3.1%，而乳制品价格上涨 3.5%。另一方面，新鲜蔬菜和水果的价格过去一年来分别下降了 7.5% 和 0.6%。

加拿大家具的价格一年来涨了超过 13%。 照片：Arash Moallemi

各省通胀率涨幅不一

加拿大各省的通货膨胀率都在上升，但地区差异很大。

萨斯喀彻温省的涨幅最低，为 2.3%，而爱德华王子岛省的生活成本上涨了 6.1%。

7 月份 3.7% 的通胀率高于 6 月份的 3.1%，也高于经济学家之前预测的 3.4%。

（CBC）