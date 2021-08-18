加拿大曾负责疫苗分发行动的 Dany Fortin 少将被指控性侵

丹尼·福汀的律师团队称，这项指控源于涉嫌在 1988 年 1 月 1 日 - 4 月 30 日之间发生的一起事件。

今年 5 月被解职

2020 年 11 月 27 日，加拿大政府任命加拿大军队少将丹尼·福汀来负责加拿大的 COVID-19 疫苗分发行动。

2021 年 5 月 14 日，他被解职，5 天后，加拿大军队国家调查局 （Canadian Forces National Investigation Service ）把对丹尼·福汀有过不当性行为的一项调查提交给魁北克省检察院，以确定是否应提出刑事指控。

丹尼·福汀否认自己有任何不当行为。

2020 年 11 月 27 日，加拿大政府任命加拿大军队少将丹尼·福汀来负责加拿大的 COVID-19 疫苗分发行动。 照片：Radio-Canada / Sean Kilpatrick

今年早些时候，丹尼·福汀就自己被解职一事提出了法律诉讼，称对他的免职没有遵守正当程序，联邦法院定于 9 月 28 日和 29 日就这一诉讼举行两天的听证会。

加拿大国防部的发言人周二晚间写道： 由于此事正在法律程序中，我们不宜提供任何进一步评论。

加拿大军队性丑闻不断

近来涉及加拿大军队的性丑闻一个接一个，丹尼·福汀被指控是其中之一。

加拿大前国防参谋长乔纳森·万斯（Jonathan Vance）面临妨碍司法公正的指控。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

加拿大前国防参谋长乔纳森·万斯（Jonathan Vance）目前面临妨碍司法公正的指控，这一指控与正在进行的对他有不当性行为指控的调查有关。

接着，今年 2 月，乔纳森·万斯的继任者、海军上将阿特·麦克唐纳 （Art McDonald）也被爆出性丑闻，之后被行政休假，调查结束后没有对他提出任何指控，联邦政府表示仍在审查阿特·麦克唐纳的情况。

（CBC，Radio-Canada）