加拿大联邦大选启动，对华政策会成为本次选举重要议题吗？

编者：加拿大第44届联邦大选将在9月20日举行投票。各政党的领导人、候选人正马不停蹄在各地展开竞选活动。 加广中文台将会在接下来一个月的竞选时期，邀请专家学者为我们解读加拿大大选以及华人关注的加拿大与中国外交政策。 如果你有什么问题，也可以发邮件给编辑部：China@radio-canada.ca

今天，我们邀请的两位嘉宾：

一位是加中论坛顾问委员会成员、渥太华大学科学技术与政策研究所的资深研究员玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston)

与中国打交道超过四十年的Margaret McCuaig-Johnston。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Margaret McCuaig-Johnston

一位是前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques)

过去三年多，因一系列事件，比如华为财务总监孟晚舟被加拿大拘捕以及引渡案审理，两名麦克被中国扣押，加拿大指责中国在新疆和香港违反人权做法，并带头发起反对任意拘押外国人议案等事件，令加中两国关系处于建交五十多年来的紧张时期。

对华外交政策是否会成为重要竞选议题？

曾经在2012年到2014年间担任加拿大驻华大使的赵朴先生表示，保守党是希望对华政策成为重要竞选议题。但是传统上，外交政策很少成为加拿大选民最为关注话题，除了在八零年代末的马尔罗尼时代，加拿大是否加入北美自由贸易协定，曾经成为重要选举话题。

他说，我认为，在领导人辩论中，对华政策会是辩论话题之一。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿女士表示，她同意，外交政策通常不会成为竞选中民众最关注的问题，比如选民目前关注的如何度过新冠疫情，如何恢复经济等等。

但是，她认为，在今年，对华政策应该成为大选重要议题。因为中国是目前加拿大面临的最大国际挑战和最大的问题。

她说，估计自由党不愿意太强调这个话题，但是保守党会推进这个议题。

纪录显示，保守党在对华关系上比较强硬，比如他们会更支持维吾尔人，帮助香港人来到加拿大，可能会退出亚投行（AIIB），以及加强对台湾的支持等。

但无论是保守党还是自由党，在让中国尽快释放两名被关押的麦克问题上，都会感到棘手。

新一届政府在对华政策上应有什么调整？

前大使赵朴先生认为，无论哪个政党赢得选举，政府都应该有一个新的全面的对华策略，比如对中国在新疆、香港的做法，比如对与新冠病毒溯源的问题，再比如，直到目前，加拿大政府还没有清晰的是否使用华为 5G的决定。

他强调，加拿大需要一个更清晰的政策，需要调整它的政策，这个政策需要保护加拿大的价值观和利益。同时，中国需要了解，加拿大对中国成为超级大国没有意见，但中国需要遵守国际法规。

他还认为，加拿大对华政策究竟如何还取决于究竟加拿大民众会选择一个多数党政府，还是少数党政府。

而麦凯格-约翰斯顿女士认为，一个少数党政府更加有益于政策平衡。比如，她希望能够继续保留目前专门设立的联邦议会 加中关系特别委员会 。

在过去的两年中，加中关系委员会表现非常出色，出台了多项得到多数议员支持与跨党派合作的法案，希望能够继续下去 玛格丽特·麦凯格-约翰

而除了禁止华为5G，她还希望看到，加拿大退出亚投行，以及CRTC去除中央电视台属下频道在加拿大播出，因为 不应允许他们播出比如‘强迫认罪’场面 。

加中关系走向

赵朴先生认为，接下来，两国的关系会艰难。

据他了解，由于一系列事件，目前，在政治上，两国接触非常有限，所有高层会谈都暂停了 —— 不能更糟糕了 。

未来加拿大可以效仿美国的政策，选择性地与中国合作，比如在涉及全球性的议题上，比如气候变化以及新冠疫情等，但我们的交往必须保护加拿大价值和利益。 加拿大前驻中国大使赵朴

不过，他留意到，尽管双边关系紧张，但是贸易往来似乎没有受到太大的影响。2020年和2021年上半年，在新冠大疫情下，两国的贸易额有所上升。但大疫情之后，加拿大如何与中国保持合作与交流还有待观察。

玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿则表示，早在2019年，特鲁多就曾宣布会出台中国战略框架，希望这次大选期间，选民可以看得到。

她表示，自己和许多人一样，认为在目前状况下不应该宣布举行大选，加拿大两名麦克还在中国的监狱，谢伦伯格的死刑判决还没有进一步的消息，再加上最近的阿富汗撤离侨民和难民等，都在等着联邦政府进行处理。这个时候宣布举行大选，是特鲁多的一次赌博。

2012年2月，前加拿大总理哈珀（Stephen Harper）访问中国时，到访重庆动物园，与大熊猫合影， 照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

采访：梁彦