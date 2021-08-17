特鲁多：渥太华 “没计划” 承认塔利班为阿富汗合法政府

塔利班武装分子在过去几周军事进展迅速，控制了阿富汗，美国、加拿大等国家正在尽力疏散数千名希望逃离的阿富汗人。

特鲁多表示： 他们已经掌控了阿富汗，以武力取代了正式选举产生的民主政府 ， 特鲁多还指出，塔利班是加拿大法律定义的恐怖主义实体。

塔利班已经掌控了阿富汗。 照片：Reuters / Stringer

自由党的领袖特鲁多在星期二的竞选活动中发表了上述声明，昨天，加拿大外交部长马克·加诺 （Marc Garneau ）曾表示，联邦政府将采取 观望 的态度。

加拿大反对党 - 保守党的领袖艾林·奥图尔 （Erin O'Toole ）本周一已经表示，若保守党当选，保守党的政府不会承认塔利班是阿富汗的合法政府。

另一个反对党 - 魁北克党团的领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰切特 （Yves-François Blanchet）今天也对这个问题发表了看法，他用法语告诉记者，加拿大政府不应承认塔利班，因为塔利班的价值观与魁北克省和加拿大的价值观相反。

塔利班在争取国际承认，表示将敦促妇女参与政府。 照片：Getty Images / Paula Bronstein

塔利班在控制阿富汗之际正在力图展现一种相对温和的形象，塔利班最近宣布对阿富汗人实行大赦，并敦促妇女加入他们的政府。

（CBC， AP）